Жители ЯНАО стали тратить больше денег на электронные книги

У жителей ЯНАО на 48% вырос интерес к цифровыми библиотекам

28 февраля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО стали чаще читать электронные книги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ЯНАО стали чаще читать книги, используя электронные сервисы. Интерес к приложениям с цифровыми книгами у ямальцев находится на уровне показателей по стране. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мобильного оператора «МегаФон». «В ЯНАО, в сервисах электронных библиотек, трафик вырос на 48% за 2023 год. Самой активной возрастной читательской группой (33%) стали ямальцы 36-45 лет. За ними идут читатели 26-35 лет — это 28% от всей аудитории», — говорится в исследовании. По данным Yota, значительно выросло количество читающих электронные книги среди жителей Ямала старше 56 лет. «В 2023 году представители старшего поколения тратили на подобные сервисы на 70% больше трафика, чем годом ранее», — рассказали аналитики. В «МегаФоне» подтвердили рост читательской онлайн-активности в ЯНАО. Наиболее популярными цифровыми библиотеками у ямальцев стали «Литрес», «Патефон» и MyBook.

Жители ЯНАО стали чаще читать книги, используя электронные сервисы. Интерес к приложениям с цифровыми книгами у ямальцев находится на уровне показателей по стране. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мобильного оператора «МегаФон». «В ЯНАО, в сервисах электронных библиотек, трафик вырос на 48% за 2023 год. Самой активной возрастной читательской группой (33%) стали ямальцы 36-45 лет. За ними идут читатели 26-35 лет — это 28% от всей аудитории», — говорится в исследовании. По данным Yota, значительно выросло количество читающих электронные книги среди жителей Ямала старше 56 лет. «В 2023 году представители старшего поколения тратили на подобные сервисы на 70% больше трафика, чем годом ранее», — рассказали аналитики. В «МегаФоне» подтвердили рост читательской онлайн-активности в ЯНАО. Наиболее популярными цифровыми библиотеками у ямальцев стали «Литрес», «Патефон» и MyBook.