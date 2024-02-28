Жители ЯНАО стали тратить больше денег на электронные книги

У жителей ЯНАО на 48% вырос интерес к цифровыми библиотекам
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО стали чаще читать электронные книги Фото:

Жители ЯНАО стали чаще читать книги, используя электронные сервисы. Интерес к приложениям с цифровыми книгами у ямальцев находится на уровне показателей по стране. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мобильного оператора «МегаФон».

«В ЯНАО, в сервисах электронных библиотек, трафик вырос на 48% за 2023 год. Самой активной возрастной читательской группой (33%) стали ямальцы 36-45 лет. За ними идут читатели 26-35 лет — это 28% от всей аудитории», — говорится в исследовании.

По данным Yota, значительно выросло количество читающих электронные книги среди жителей Ямала старше 56 лет. «В 2023 году представители старшего поколения тратили на подобные сервисы на 70% больше трафика, чем годом ранее», — рассказали аналитики.

В «МегаФоне» подтвердили рост читательской онлайн-активности в ЯНАО. Наиболее популярными цифровыми библиотеками у ямальцев стали «Литрес», «Патефон» и MyBook.

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Жители ЯНАО стали чаще читать книги, используя электронные сервисы. Интерес к приложениям с цифровыми книгами у ямальцев находится на уровне показателей по стране. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мобильного оператора «МегаФон». «В ЯНАО, в сервисах электронных библиотек, трафик вырос на 48% за 2023 год. Самой активной возрастной читательской группой (33%) стали ямальцы 36-45 лет. За ними идут читатели 26-35 лет — это 28% от всей аудитории», — говорится в исследовании. По данным Yota, значительно выросло количество читающих электронные книги среди жителей Ямала старше 56 лет. «В 2023 году представители старшего поколения тратили на подобные сервисы на 70% больше трафика, чем годом ранее», — рассказали аналитики. В «МегаФоне» подтвердили рост читательской онлайн-активности в ЯНАО. Наиболее популярными цифровыми библиотеками у ямальцев стали «Литрес», «Патефон» и MyBook.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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