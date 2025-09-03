Пострадавших в пожаре нет
В микрорайоне Солнечный в Новом Уренгое (ЯНАО) горит расселенный дом. Пожар охватил площадь в сотни квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«На момент прибытия наблюдалось горение первого подъезда на первом и втором этажах, ориентировочно на площади 300 квадратных метров», — рассказали в официальном telegram-канале МЧС по ЯНАО. Борьба с огнем продолжается.
По данным ведомства, пострадавших и погибших в пожаре нет. Причины возгорания уточняются.
