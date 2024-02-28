ЕК: идет работа над полным отказом от поставок газа из России через Украину

28 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

ЕК работает над тем, чтобы страны могли получить газ по другим газопроводам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи. «Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом», — сказал Макфи на брифинге в Брюсселе, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в сумме объем поставок через Украину составляет около 15 миллиардов кубометров в год. По словам Макфи, ЕК работает над тем, чтобы страны могли получить газ по другим газопроводам. Ранее Комиссар Европарламента по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину. Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце 2024 года, передает MK.RU.

Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи. «Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом», — сказал Макфи на брифинге в Брюсселе, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в сумме объем поставок через Украину составляет около 15 миллиардов кубометров в год. По словам Макфи, ЕК работает над тем, чтобы страны могли получить газ по другим газопроводам. Ранее Комиссар Европарламента по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину. Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце 2024 года, передает MK.RU.