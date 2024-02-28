ЕК: идет работа над полным отказом от поставок газа из России через Украину

Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
«Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом», — сказал Макфи на брифинге в Брюсселе, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в сумме объем поставок через Украину составляет около 15 миллиардов кубометров в год. По словам Макфи, ЕК работает над тем, чтобы страны могли получить газ по другим газопроводам.
Ранее Комиссар Европарламента по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину. Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце 2024 года, передает
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