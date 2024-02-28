ЕК: идет работа над полным отказом от поставок газа из России через Украину

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
ЕК работает над тем, чтобы страны могли получить газ по другим газопроводам Фото:

Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом», — сказал Макфи на брифинге в Брюсселе, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в сумме объем поставок через Украину составляет около 15 миллиардов кубометров в год. По словам Макфи, ЕК работает над тем, чтобы страны могли получить газ по другим газопроводам.

Ранее Комиссар Европарламента по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину. Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце 2024 года, передает MK.RU.

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Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи. «Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом», — сказал Макфи на брифинге в Брюсселе, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в сумме объем поставок через Украину составляет около 15 миллиардов кубометров в год. По словам Макфи, ЕК работает над тем, чтобы страны могли получить газ по другим газопроводам. Ранее Комиссар Европарламента по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз не заинтересован в продлении транзита российского газа через Украину. Она напомнила, что срок действия соглашения истекает в конце 2024 года, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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