Мэр Куеды пояснил, за что банит пользователей соцсети, которые заходят на его страницу

Глава Куединского муниципального округа Флорид Бадтрдинов намерен банить посетителей своей страницы в соцсети «ВКонтакте» за оскорбления и рекламу. Об этом чиновник предупредил жителей, размести в соцсети соответствующий пост. Он также призвал куединцев к конструктивному диалогу, отметив, что всегда открыт для общения.
«Несмотря на плотную занятость, я всегда готов ответить на ваши вопросы как в социальной сети, так и при личном визите. Несмотря на это, хотел бы установить определенные правила общения на моей рабочей странице в соцсети, чтобы у вас в дальнейшем не возникало вопроса, почему на ваш комментарий не ответили, либо удалили его и заблокировали вас. Запомните: ненормативная лексика в мой адрес, а так же в адрес других комментаторов — бан без предупреждения. В бан попадет реклама в комментариях. Коммерческие интересы граждан и страница главы округа — вещи несовместимые», — написал Бадтрдинов.
Помимо этого, глава Куеды попросил жителей подробнее описывать проблему и указывать точный адрес места жительства в случае обращения в нему через соцсеть. Большинство жителей округа в комментариях к посту чиновника поддержали его инициативу.
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