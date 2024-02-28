В Перми проведут мастер-классы легенды хоккея Фетисов и Якушев

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В программе мероприятия заявлен хоккейный гала-матч Фото:

В Перми 2 марта проведут мастер-классы и автограф-сессии известные хоккеисты. Мероприятия пройдут в универсальном дворце спорта «Молот». В числе приглашенных гостей олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Александр Якушев.

«Встречи состоятся в рамках межрегиональной программы „Миссия чемпиона“. Среди приглашенный гостей — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов, легендарный Як-15 Александр Якушев, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. Также ожидается приезд олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева, вице-президента Континентальной Хоккейной Лиги по развитию молодежного хоккея Александра Гуськова и других», — рассказали интерне-порталу «В курсе.ру» организаторы мероприятия.

Мероприятие начнется с мастер-классов в 10 часов утра в УДС «Молот». После этого гостей ожидает открытый диалог со звездами хоккея. К вечеру 2 марта на катке возле Театра-Театра будут играть в следж-хоккей, а в 19:00 там же состоится гала-матч между командами ХК Губерния — ХК Калийщик.

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В Перми 2 марта проведут мастер-классы и автограф-сессии известные хоккеисты. Мероприятия пройдут в универсальном дворце спорта «Молот». В числе приглашенных гостей олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Александр Якушев. «Встречи состоятся в рамках межрегиональной программы „Миссия чемпиона“. Среди приглашенный гостей — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов, легендарный Як-15 Александр Якушев, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. Также ожидается приезд олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева, вице-президента Континентальной Хоккейной Лиги по развитию молодежного хоккея Александра Гуськова и других», — рассказали интерне-порталу «В курсе.ру» организаторы мероприятия. Мероприятие начнется с мастер-классов в 10 часов утра в УДС «Молот». После этого гостей ожидает открытый диалог со звездами хоккея. К вечеру 2 марта на катке возле Театра-Театра будут играть в следж-хоккей, а в 19:00 там же состоится гала-матч между командами ХК Губерния — ХК Калийщик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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