В Перми проведут мастер-классы легенды хоккея Фетисов и Якушев

28 февраля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

В программе мероприятия заявлен хоккейный гала-матч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми 2 марта проведут мастер-классы и автограф-сессии известные хоккеисты. Мероприятия пройдут в универсальном дворце спорта «Молот». В числе приглашенных гостей олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Александр Якушев. «Встречи состоятся в рамках межрегиональной программы „Миссия чемпиона“. Среди приглашенный гостей — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов, легендарный Як-15 Александр Якушев, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. Также ожидается приезд олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева, вице-президента Континентальной Хоккейной Лиги по развитию молодежного хоккея Александра Гуськова и других», — рассказали интерне-порталу «В курсе.ру» организаторы мероприятия. Мероприятие начнется с мастер-классов в 10 часов утра в УДС «Молот». После этого гостей ожидает открытый диалог со звездами хоккея. К вечеру 2 марта на катке возле Театра-Театра будут играть в следж-хоккей, а в 19:00 там же состоится гала-матч между командами ХК Губерния — ХК Калийщик.

В Перми 2 марта проведут мастер-классы и автограф-сессии известные хоккеисты. Мероприятия пройдут в универсальном дворце спорта «Молот». В числе приглашенных гостей олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Александр Якушев. «Встречи состоятся в рамках межрегиональной программы „Миссия чемпиона“. Среди приглашенный гостей — двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов, легендарный Як-15 Александр Якушев, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. Также ожидается приезд олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева, вице-президента Континентальной Хоккейной Лиги по развитию молодежного хоккея Александра Гуськова и других», — рассказали интерне-порталу «В курсе.ру» организаторы мероприятия. Мероприятие начнется с мастер-классов в 10 часов утра в УДС «Молот». После этого гостей ожидает открытый диалог со звездами хоккея. К вечеру 2 марта на катке возле Театра-Театра будут играть в следж-хоккей, а в 19:00 там же состоится гала-матч между командами ХК Губерния — ХК Калийщик.