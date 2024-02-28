В Новом Уренгое автомобиль сбил горожанина

Житель Нового Уренгоя попал под колеса машины
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На месте аварии с участием пешехода работает карета скорой помощи Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Автомобилист наехал на горожанина. Об этом сообщили в telegram-канале «Импульс Севера».

«На улице Таежной человек попал под колеса. Обстоятельства ДТП с участием пешехода выясняются. По последним данным, на месте работают медики», — говорится в сообщении.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Автомобилист наехал на горожанина. Об этом сообщили в telegram-канале «Импульс Севера». «На улице Таежной человек попал под колеса. Обстоятельства ДТП с участием пешехода выясняются. По последним данным, на месте работают медики», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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