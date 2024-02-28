В Новом Уренгое автомобиль сбил горожанина

Житель Нового Уренгоя попал под колеса машины

28 февраля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

На месте аварии с участием пешехода работает карета скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Автомобилист наехал на горожанина. Об этом сообщили в telegram-канале «Импульс Севера». «На улице Таежной человек попал под колеса. Обстоятельства ДТП с участием пешехода выясняются. По последним данным, на месте работают медики», — говорится в сообщении.

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Автомобилист наехал на горожанина. Об этом сообщили в telegram-канале «Импульс Севера». «На улице Таежной человек попал под колеса. Обстоятельства ДТП с участием пешехода выясняются. По последним данным, на месте работают медики», — говорится в сообщении.