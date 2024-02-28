В Новом Уренгое автомобиль сбил горожанина

На месте аварии с участием пешехода работает карета скорой помощи
В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Автомобилист наехал на горожанина. Об этом сообщили в telegram-канале «Импульс Севера».
«На улице Таежной человек попал под колеса. Обстоятельства ДТП с участием пешехода выясняются. По последним данным, на месте работают медики», — говорится в сообщении.
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