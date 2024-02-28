В Пермском крае Коми-округ ждет масштабное благоустройство

К юбилею в округе преобразят облик учреждений культуры Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

В рамках празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа Пермского края в нем реализуют десятки инфраструктурных и событийных проектов. На подготовку к юбилею муниципалитету выделяют 100 млн рублей. Это позволит провести десятки праздничных мероприятий и благоустроить территорию округа. Об этом шла речь на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею Коми-округа в Кудымкаре под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

«Средства будут направлены на благоустройство центральной части Кудымкара и создание общественных пространств. Планируется преобразить учреждения культуры, например, Коми-Пермяцкий драматический театр. Программа подготовки к юбилею поделена на инфраструктурный и событийный блоки. В инфраструктурную часть вошли более 90 проектов в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, ЖКХ, а также дорожные объекты. Часть из проектов реализованы в 2023 году, остальные объекты запланированы к вводу в текущую двухлетку», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

В рамках событийной программы юбилея округа будет организована серия просветительских и этнокультурных мероприятий, которые способствуют укреплению и развитию коми-пермяцкой культуры. В календарь предложено включить более 20 событий, которые продлятся на протяжении всего 2025 юбилейного года.

По итогам заседания оргкомитета губернатор Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам Пермского края совместно с властями округа создать подробную событийную программу празднования юбилея. Также необходимо разработать сувенирную и наградную продукцию. Для этого должны привлечь местные предприятия.