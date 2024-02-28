Общество В Москве перекроют движение транспорта из-за послания Путина 28 февраля 2024 в 21:51 Размер текста - 17 + Улицы центра Москвы перекроют из-за послания Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году В связи с предстоящим посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в центре Москве будет произведено временное перекрытие движения транспорта. С пяти утра 29 февраля будут перекрыты улицы у Гостиного двора. Об этом сообщили в столичном дептрансе. «Завтра движение в центре Москвы перекроют из-за послания Путина Федеральному собранию», — говорится в telegram-канале дептранса. Там добавили, что с пяти утра улицы у Гостиного двора будут закрыты. Кроме того, с 00:01 29 февраля до окончания мероприятия будет запрещена парковка на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая. Послание Владимира Путина парламенту намечено на 29 февраля в 12:00 по московскому времени. Эксперты считают, что это важное событие станет отправной точкой для политической программы президента в ближайшие годы. В связи с предстоящим посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в центре Москве будет произведено временное перекрытие движения транспорта. С пяти утра 29 февраля будут перекрыты улицы у Гостиного двора. Об этом сообщили в столичном дептрансе. «Завтра движение в центре Москвы перекроют из-за послания Путина Федеральному собранию», — говорится в telegram-канале дептранса. Там добавили, что с пяти утра улицы у Гостиного двора будут закрыты. Кроме того, с 00:01 29 февраля до окончания мероприятия будет запрещена парковка на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая. Послание Владимира Путина парламенту намечено на 29 февраля в 12:00 по московскому времени. Эксперты считают, что это важное событие станет отправной точкой для политической программы президента в ближайшие годы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям