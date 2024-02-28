В Москве перекроют движение транспорта из-за послания Путина

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, топ
Улицы центра Москвы перекроют из-за послания Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

В связи с предстоящим посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в центре Москве будет произведено временное перекрытие движения транспорта. С пяти утра 29 февраля будут перекрыты улицы у Гостиного двора. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

«Завтра движение в центре Москвы перекроют из-за послания Путина Федеральному собранию», — говорится в telegram-канале дептранса. Там добавили, что с пяти утра улицы у Гостиного двора будут закрыты. Кроме того, с 00:01 29 февраля до окончания мероприятия будет запрещена парковка на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая.

Послание Владимира Путина парламенту намечено на 29 февраля в 12:00 по московскому времени. Эксперты считают, что это важное событие станет отправной точкой для политической программы президента в ближайшие годы.

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В связи с предстоящим посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в центре Москве будет произведено временное перекрытие движения транспорта. С пяти утра 29 февраля будут перекрыты улицы у Гостиного двора. Об этом сообщили в столичном дептрансе. «Завтра движение в центре Москвы перекроют из-за послания Путина Федеральному собранию», — говорится в telegram-канале дептранса. Там добавили, что с пяти утра улицы у Гостиного двора будут закрыты. Кроме того, с 00:01 29 февраля до окончания мероприятия будет запрещена парковка на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая. Послание Владимира Путина парламенту намечено на 29 февраля в 12:00 по московскому времени. Эксперты считают, что это важное событие станет отправной точкой для политической программы президента в ближайшие годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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