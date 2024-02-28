Послание Путина покажут на огромном экране в центре Екатеринбурга

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Екатеринбуржцы в центре города увидят послание Путина Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться на огромном экране в центре Екатеринбурга — на здании по ул. Малышева, 36. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании МАЕР, владеющей рекламными конструкциями по всей стране.

«Трансляция послания президента <…> пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми цитатами из его речи. За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — говорится в пресс-релизе

Послание Путина парламенту намечено на 29 февраля, начало — в 12:00 по московскому времени. Эксперты анонсировали URA.RU, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы.

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться на огромном экране в центре Екатеринбурга — на здании по ул. Малышева, 36. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании МАЕР, владеющей рекламными конструкциями по всей стране. «Трансляция послания президента <…> пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми цитатами из его речи. За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — говорится в пресс-релизе Послание Путина парламенту намечено на 29 февраля, начало — в 12:00 по московскому времени. Эксперты анонсировали URA.RU, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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