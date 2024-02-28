Послание Путина покажут на огромном экране в центре Екатеринбурга

28 февраля 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы в центре города увидят послание Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться на огромном экране в центре Екатеринбурга — на здании по ул. Малышева, 36. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании МАЕР, владеющей рекламными конструкциями по всей стране. «Трансляция послания президента <…> пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми цитатами из его речи. За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — говорится в пресс-релизе Послание Путина парламенту намечено на 29 февраля, начало — в 12:00 по московскому времени. Эксперты анонсировали URA.RU, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться на огромном экране в центре Екатеринбурга — на здании по ул. Малышева, 36. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании МАЕР, владеющей рекламными конструкциями по всей стране. «Трансляция послания президента <…> пройдет в формате видеотрансляции с ключевыми цитатами из его речи. За посланием можно будет наблюдать в режиме реального времени на цифровых экранах МАЕР в Москве, московском регионе и крупнейших регионах России», — говорится в пресс-релизе Послание Путина парламенту намечено на 29 февраля, начало — в 12:00 по московскому времени. Эксперты анонсировали URA.RU, что оно станет отправной точкой политика на ближайшие годы.