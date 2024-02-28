В США надеются в освобождение Карелиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Парнем американки Ксении Карелиной, арестованной в Екатеринбурге за госизмену, оказался 36-летний бывший чемпион International Boxing Organization в полусреднем весе и один из лучших боксеров африканского континента Крис Ван Херден. В соцсетях мужчина вступился за девушку, а также призвал подписчиков поддержать ее.

«Моя любовь! Я, твои друзья и Америка борются за тебя, Ксения. Ксению задержали в России 27 января. Пожалуйста, помолитесь за ее безопасность, ее силу и ее благополучное возвращение», — пишет бойфренд Карелиной на своей странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

Задержанная имеет двойное гражданство — России и США. Сотрудники ФСБ задержали девушку в Екатеринбурге за финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Кроме того, она принимала участие в антироссийских митингах в Америке. В Белом доме заявили о том, что пытаются выйти на связь с Карелиной. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.