Парень американки, задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ, вступился за нее. Фото

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В США надеются в освобождение Карелиной Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Парнем американки Ксении Карелиной, арестованной в Екатеринбурге за госизмену, оказался 36-летний бывший чемпион International Boxing Organization в полусреднем весе и один из лучших боксеров африканского континента Крис Ван Херден. В соцсетях мужчина вступился за девушку, а также призвал подписчиков поддержать ее.

«Моя любовь! Я, твои друзья и Америка борются за тебя, Ксения. Ксению задержали в России 27 января. Пожалуйста, помолитесь за ее безопасность, ее силу и ее благополучное возвращение», — пишет бойфренд Карелиной на своей странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

Задержанная имеет двойное гражданство — России и США. Сотрудники ФСБ задержали девушку в Екатеринбурге за финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Кроме того, она принимала участие в антироссийских митингах в Америке. В Белом доме заявили о том, что пытаются выйти на связь с Карелиной. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Парнем американки Ксении Карелиной, арестованной в Екатеринбурге за госизмену, оказался 36-летний бывший чемпион International Boxing Organization в полусреднем весе и один из лучших боксеров африканского континента Крис Ван Херден. В соцсетях мужчина вступился за девушку, а также призвал подписчиков поддержать ее. «Моя любовь! Я, твои друзья и Америка борются за тебя, Ксения. Ксению задержали в России 27 января. Пожалуйста, помолитесь за ее безопасность, ее силу и ее благополучное возвращение», — пишет бойфренд Карелиной на своей странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Задержанная имеет двойное гражданство — России и США. Сотрудники ФСБ задержали девушку в Екатеринбурге за финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Кроме того, она принимала участие в антироссийских митингах в Америке. В Белом доме заявили о том, что пытаются выйти на связь с Карелиной. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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