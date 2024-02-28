На российский автомобильный рынок выйдут десятки новинок

28 февраля 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Сборка новых автомобилей будет осуществляться из китайских комплектующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU На российский рынок выйдут новые автомобильные марки. В марте 2024 года появятся 10 брендов, которые выпустят отечественные производители. «В Калининграде наладят выпуск электромобилей. В Петербурге бывший завод Nissan займется сборкой автомобиля Xcite, а на заводе, который покинул Hyundai, запустят выпуск Solaris. Автомобилистам в 2024 году представят новую „Волга“», — сообщают «Известия». Издание отмечает, что в проекте по выпуску отечественных автомобильных брендов участвуют восточные партнеры. Европейские автомобили будут собирать из китайских машинокомплектов. А калужский завод уже наладил выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross. С 1 апреля 2024 года в РФ изменятся правила расчета платежей за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это касается, в частности, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии.

На российский рынок выйдут новые автомобильные марки. В марте 2024 года появятся 10 брендов, которые выпустят отечественные производители. «В Калининграде наладят выпуск электромобилей. В Петербурге бывший завод Nissan займется сборкой автомобиля Xcite, а на заводе, который покинул Hyundai, запустят выпуск Solaris. Автомобилистам в 2024 году представят новую „Волга“», — сообщают «Известия». Издание отмечает, что в проекте по выпуску отечественных автомобильных брендов участвуют восточные партнеры. Европейские автомобили будут собирать из китайских машинокомплектов. А калужский завод уже наладил выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross. С 1 апреля 2024 года в РФ изменятся правила расчета платежей за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это касается, в частности, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии.