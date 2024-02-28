На российский автомобильный рынок выйдут десятки новинок

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Конвейер Горьковского автомобильного завода. Нижний Новгород, газ, сборка, автомобиль, завод, сборочный цех, рабочий, цех, конвейер, производство, сборщик, горьковский автомобильный завод
Сборка новых автомобилей будет осуществляться из китайских комплектующих Фото:

На российский рынок выйдут новые автомобильные марки. В марте 2024 года появятся 10 брендов, которые выпустят отечественные производители.

«В Калининграде наладят выпуск электромобилей. В Петербурге бывший завод Nissan займется сборкой автомобиля Xcite, а на заводе, который покинул Hyundai, запустят выпуск Solaris. Автомобилистам в 2024 году представят новую „Волга“», — сообщают «Известия».

Издание отмечает, что в проекте по выпуску отечественных автомобильных брендов участвуют восточные партнеры. Европейские автомобили будут собирать из китайских машинокомплектов. А калужский завод уже наладил выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross.

С 1 апреля 2024 года в РФ изменятся правила расчета платежей за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это касается, в частности, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии.

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На российский рынок выйдут новые автомобильные марки. В марте 2024 года появятся 10 брендов, которые выпустят отечественные производители. «В Калининграде наладят выпуск электромобилей. В Петербурге бывший завод Nissan займется сборкой автомобиля Xcite, а на заводе, который покинул Hyundai, запустят выпуск Solaris. Автомобилистам в 2024 году представят новую „Волга“», — сообщают «Известия». Издание отмечает, что в проекте по выпуску отечественных автомобильных брендов участвуют восточные партнеры. Европейские автомобили будут собирать из китайских машинокомплектов. А калужский завод уже наладил выпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross. С 1 апреля 2024 года в РФ изменятся правила расчета платежей за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это касается, в частности, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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