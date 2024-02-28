Правительство Чада объявило комендантский час для защиты населения

29 февраля 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Ситуация в Чаде находится под контролем национальной полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения. Об этом заявил посол республики в Москве Адам Бешир Махамуд. «Правительство объявило комендантский час в Нджамене в целях защиты населения», — сказал Махамуд. Его слова передают РИА Новости. Ранее Махамуд опроверг информацию о происходящем в Чаде государственном перевороте. По его словам, ситуация находится под контролем и правительственные силы будут блокировать основные подходы к важным объектам для защиты населения.

Правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения. Об этом заявил посол республики в Москве Адам Бешир Махамуд. «Правительство объявило комендантский час в Нджамене в целях защиты населения», — сказал Махамуд. Его слова передают РИА Новости. Ранее Махамуд опроверг информацию о происходящем в Чаде государственном перевороте. По его словам, ситуация находится под контролем и правительственные силы будут блокировать основные подходы к важным объектам для защиты населения.