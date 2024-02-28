Правительство Чада объявило комендантский час для защиты населения

Ситуация в Чаде находится под контролем национальной полиции
Правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения. Об этом заявил посол республики в Москве Адам Бешир Махамуд.
«Правительство объявило комендантский час в Нджамене в целях защиты населения», — сказал Махамуд. Его слова передают РИА Новости.
Ранее Махамуд опроверг информацию о происходящем в Чаде государственном перевороте. По его словам, ситуация находится под контролем и правительственные силы будут блокировать основные подходы к важным объектам для защиты населения.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.