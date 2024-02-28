28 февраля 2024

Правительство Чада объявило комендантский час для защиты населения

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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, пистолет, строй, табельное оружие, кобура, полиция
Ситуация в Чаде находится под контролем национальной полиции Фото:

Правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения. Об этом заявил посол республики в Москве Адам Бешир Махамуд.

«Правительство объявило комендантский час в Нджамене в целях защиты населения», — сказал Махамуд. Его слова передают РИА Новости.

Ранее Махамуд опроверг информацию о происходящем в Чаде государственном перевороте. По его словам, ситуация находится под контролем и правительственные силы будут блокировать основные подходы к важным объектам для защиты населения.

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Правительство Чада объявило комендантский час в столице Нджамене для защиты населения. Об этом заявил посол республики в Москве Адам Бешир Махамуд. «Правительство объявило комендантский час в Нджамене в целях защиты населения», — сказал Махамуд. Его слова передают РИА Новости. Ранее Махамуд опроверг информацию о происходящем в Чаде государственном перевороте. По его словам, ситуация находится под контролем и правительственные силы будут блокировать основные подходы к важным объектам для защиты населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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