28 февраля 2024

Президент Чада поручил арестовать участников нападения на службу безопасности

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В Чаде задержат активистов СПГ, кем бы они ни были, заявили в министерстве информации страны Фото:

Президент переходного периода Республики Чада Махамат Идрис Деби Итно поручил немедленно арестовать оппозиционеров «Социалистической партии без границ», напавших на штаб-квартиру Агентства нацбезопасности (АНБ) в Нджамене. Об этом сообщает министерство информации страны.

«Президент и главнокомандующий ВС Чада провел 28 февраля заседание правительства по вопросам безопасности и нынешней ситуации в стране… Они рассмотрели обстановку после нападения активистов СПГ на штаб-квартиру АНБ. Глава государства подчеркнул необходимость немедленно задержать исполнителей этого предосудительного акта, кем бы они ни были и какой пост ни занимали», — следует из документа.

Также лидер африканской страны поручил проводить обыски во всех зданиях Нджамены. Под исключение попали здания «персон, обладающих неприкосновенностью по закону».

Ранее стало известно, что группа военнослужащих направилась к президентскому дворцу в Нджамене, чтобы взять его под контроль. Несмотря на это, посол Чада в РФ Адам Бешир опроверг госпереворот в государстве. Позже правительство страны объявило комендантский час для защиты населения.

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Президент переходного периода Республики Чада Махамат Идрис Деби Итно поручил немедленно арестовать оппозиционеров «Социалистической партии без границ», напавших на штаб-квартиру Агентства нацбезопасности (АНБ) в Нджамене. Об этом сообщает министерство информации страны. «Президент и главнокомандующий ВС Чада провел 28 февраля заседание правительства по вопросам безопасности и нынешней ситуации в стране… Они рассмотрели обстановку после нападения активистов СПГ на штаб-квартиру АНБ. Глава государства подчеркнул необходимость немедленно задержать исполнителей этого предосудительного акта, кем бы они ни были и какой пост ни занимали», — следует из документа. Также лидер африканской страны поручил проводить обыски во всех зданиях Нджамены. Под исключение попали здания «персон, обладающих неприкосновенностью по закону». Ранее стало известно, что группа военнослужащих направилась к президентскому дворцу в Нджамене, чтобы взять его под контроль. Несмотря на это, посол Чада в РФ Адам Бешир опроверг госпереворот в государстве. Позже правительство страны объявило комендантский час для защиты населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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