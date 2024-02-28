Президент Чада поручил арестовать участников нападения на службу безопасности

Президент переходного периода Республики Чада Махамат Идрис Деби Итно поручил немедленно арестовать оппозиционеров «Социалистической партии без границ», напавших на штаб-квартиру Агентства нацбезопасности (АНБ) в Нджамене. Об этом сообщает министерство информации страны.
«Президент и главнокомандующий ВС Чада провел 28 февраля заседание правительства по вопросам безопасности и нынешней ситуации в стране… Они рассмотрели обстановку после нападения активистов СПГ на штаб-квартиру АНБ. Глава государства подчеркнул необходимость немедленно задержать исполнителей этого предосудительного акта, кем бы они ни были и какой пост ни занимали», — следует из документа.
Также лидер африканской страны поручил проводить обыски во всех зданиях Нджамены. Под исключение попали здания «персон, обладающих неприкосновенностью по закону».
Ранее стало известно, что группа военнослужащих направилась к президентскому дворцу в Нджамене, чтобы взять его под контроль. Несмотря на это, посол Чада в РФ Адам Бешир опроверг госпереворот в государстве. Позже правительство страны объявило комендантский час для защиты населения.
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