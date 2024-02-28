Уроженца Украины отправили в колонию на 12 лет за госизмену

29 февраля 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Мужчина был завербован иностранной разведкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховный суд ЛНР отправил 46-летнего уроженца Тернопольской области Украины в колонию на 12 лет за госизмену. Об этом пишет пресс-служба судебной коллегии. «Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Государственная измена“), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. В ходе судебного следствия установлено, что мужчина является гражданином России. Он был завербован иностранной разведкой для сбора и передачи сведений военного характера, угрожающих безопасности РФ, ЛНР и ДНР. Так в 2022 году он передал координаты дислокации российских подразделений, что привело к обстрелам, однако благодаря своевременной передислокации российских войск удалось избежать потерь. Ранее на территории РФ поймали американку, которая снабжала деньгами ВСУ. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Подробности о ее задержании в сюжете URA.RU.

Верховный суд ЛНР отправил 46-летнего уроженца Тернопольской области Украины в колонию на 12 лет за госизмену. Об этом пишет пресс-служба судебной коллегии. «Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Государственная измена“), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. В ходе судебного следствия установлено, что мужчина является гражданином России. Он был завербован иностранной разведкой для сбора и передачи сведений военного характера, угрожающих безопасности РФ, ЛНР и ДНР. Так в 2022 году он передал координаты дислокации российских подразделений, что привело к обстрелам, однако благодаря своевременной передислокации российских войск удалось избежать потерь. Ранее на территории РФ поймали американку, которая снабжала деньгами ВСУ. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Подробности о ее задержании в сюжете URA.RU.