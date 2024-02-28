28 февраля 2024

Уроженца Украины отправили в колонию на 12 лет за госизмену

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Мужчина был завербован иностранной разведкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Верховный суд ЛНР отправил 46-летнего уроженца Тернопольской области Украины в колонию на 12 лет за госизмену. Об этом пишет пресс-служба судебной коллегии.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Государственная измена“), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина является гражданином России. Он был завербован иностранной разведкой для сбора и передачи сведений военного характера, угрожающих безопасности РФ, ЛНР и ДНР. Так в 2022 году он передал координаты дислокации российских подразделений, что привело к обстрелам, однако благодаря своевременной передислокации российских войск удалось избежать потерь.

Ранее на территории РФ поймали американку, которая снабжала деньгами ВСУ. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Подробности о ее задержании в сюжете URA.RU.

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Верховный суд ЛНР отправил 46-летнего уроженца Тернопольской области Украины в колонию на 12 лет за госизмену. Об этом пишет пресс-служба судебной коллегии. «Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Государственная измена“), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале. В ходе судебного следствия установлено, что мужчина является гражданином России. Он был завербован иностранной разведкой для сбора и передачи сведений военного характера, угрожающих безопасности РФ, ЛНР и ДНР. Так в 2022 году он передал координаты дислокации российских подразделений, что привело к обстрелам, однако благодаря своевременной передислокации российских войск удалось избежать потерь. Ранее на территории РФ поймали американку, которая снабжала деньгами ВСУ. Девушке может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Подробности о ее задержании в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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