28 февраля 2024

В ХМАО упала стоимость проезда в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, транспорт, автобус, общественный транспорт, кавз
Тарифы на пассажирские перевозки в ХМАО снизились на 14,5% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за январь 2024 года стоимость тарифов на услуги пассажирского транспорта снизились на 14,5%. Такие данные опубликовала пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«В ХМАО среди наблюдаемых видов услуг наблюдалось снижение тарифов на услуги пассажирского транспорта — на 14,7%», — сообщаются данные статистики. Также незначительно снизились тарифы на услуги гостиниц и прочих мест проживания — менее чем на 1%.

Стабильными в округе остались тарифы на услуги образования, дошкольного воспитания, ветеринарные, физической культуры и спорта. Их уровень соответствует уровню декабря 2023 года.

Рост тарифов отмечен на услуги банков (на 6,4%), зарубежного туризма (на 3,4%), правового характера (на 3,0%), санаторно-оздоровительные (на 2,7%), бытовые (на 2,0%), организаций культуры (на 1,3%). Менее чем на 1% выросли цены на услуги страхования, телекоммуникационные, медицинские и ЖКХ.

Цены на яйца в Югре на конец февраля упала до 146,66 рубля. Месяцем ранее цена продукции была на уровне 152,81 рубля. Товар подешевел на 4%. Среди крупных городов округа самые дорогие яйца продают в Сургуте. Здесь в среднем десяток в магазине стоит более 147 рублей. А дешевле всего продукт можно купить в Ханты-Мансийске — около 144 рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за январь 2024 года стоимость тарифов на услуги пассажирского транспорта снизились на 14,5%. Такие данные опубликовала пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «В ХМАО среди наблюдаемых видов услуг наблюдалось снижение тарифов на услуги пассажирского транспорта — на 14,7%», — сообщаются данные статистики. Также незначительно снизились тарифы на услуги гостиниц и прочих мест проживания — менее чем на 1%. Стабильными в округе остались тарифы на услуги образования, дошкольного воспитания, ветеринарные, физической культуры и спорта. Их уровень соответствует уровню декабря 2023 года. Рост тарифов отмечен на услуги банков (на 6,4%), зарубежного туризма (на 3,4%), правового характера (на 3,0%), санаторно-оздоровительные (на 2,7%), бытовые (на 2,0%), организаций культуры (на 1,3%). Менее чем на 1% выросли цены на услуги страхования, телекоммуникационные, медицинские и ЖКХ. Цены на яйца в Югре на конец февраля упала до 146,66 рубля. Месяцем ранее цена продукции была на уровне 152,81 рубля. Товар подешевел на 4%. Среди крупных городов округа самые дорогие яйца продают в Сургуте. Здесь в среднем десяток в магазине стоит более 147 рублей. А дешевле всего продукт можно купить в Ханты-Мансийске — около 144 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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