В магазинах ХМАО упали цены на яйца

22 февраля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Стоимость яиц по региону упала до 146 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели куриные яйца. За месяц стоимость продукции в магазинах региона в среднем упала до 146 рублей, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «Средняя стоимость десятка куриных яиц по ХМАО к концу февраля составляет 146,66 рублей. Месяцем ранее цена продукции была на уровне 152,81 рублей. Товар подешевел на 4%», — следует из статистики ведомства. Среди крупных югорских городов самые дорогие яйца продают в Сургуте. Здесь в среднем за десяток в магазинах просят более 147 рублей. А дешевле всего продукт стоит в Ханты-Мансийске — около 144 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что к концу 2023 года отдельные магазины в ХМАО стали продавать упаковку яиц в 30 штук по 560 рублей (около 186 рублей за десяток). А у отдельных ритейлеров продукция и вовсе пропала с прилавков.

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели куриные яйца. За месяц стоимость продукции в магазинах региона в среднем упала до 146 рублей, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «Средняя стоимость десятка куриных яиц по ХМАО к концу февраля составляет 146,66 рублей. Месяцем ранее цена продукции была на уровне 152,81 рублей. Товар подешевел на 4%», — следует из статистики ведомства. Среди крупных югорских городов самые дорогие яйца продают в Сургуте. Здесь в среднем за десяток в магазинах просят более 147 рублей. А дешевле всего продукт стоит в Ханты-Мансийске — около 144 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что к концу 2023 года отдельные магазины в ХМАО стали продавать упаковку яиц в 30 штук по 560 рублей (около 186 рублей за десяток). А у отдельных ритейлеров продукция и вовсе пропала с прилавков.