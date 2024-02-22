В магазинах ХМАО упали цены на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продуктовый магазин. Курган, яйца
Стоимость яиц по региону упала до 146 рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели куриные яйца. За месяц стоимость продукции в магазинах региона в среднем упала до 146 рублей, рассказали URA.RU аналитики Росстата.

«Средняя стоимость десятка куриных яиц по ХМАО к концу февраля составляет 146,66 рублей. Месяцем ранее цена продукции была на уровне 152,81 рублей. Товар подешевел на 4%», — следует из статистики ведомства.

Среди крупных югорских городов самые дорогие яйца продают в Сургуте. Здесь в среднем за десяток в магазинах просят более 147 рублей. А дешевле всего продукт стоит в Ханты-Мансийске — около 144 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что к концу 2023 года отдельные магазины в ХМАО стали продавать упаковку яиц в 30 штук по 560 рублей (около 186 рублей за десяток). А у отдельных ритейлеров продукция и вовсе пропала с прилавков.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели куриные яйца. За месяц стоимость продукции в магазинах региона в среднем упала до 146 рублей, рассказали URA.RU аналитики Росстата. «Средняя стоимость десятка куриных яиц по ХМАО к концу февраля составляет 146,66 рублей. Месяцем ранее цена продукции была на уровне 152,81 рублей. Товар подешевел на 4%», — следует из статистики ведомства. Среди крупных югорских городов самые дорогие яйца продают в Сургуте. Здесь в среднем за десяток в магазинах просят более 147 рублей. А дешевле всего продукт стоит в Ханты-Мансийске — около 144 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что к концу 2023 года отдельные магазины в ХМАО стали продавать упаковку яиц в 30 штук по 560 рублей (около 186 рублей за десяток). А у отдельных ритейлеров продукция и вовсе пропала с прилавков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...