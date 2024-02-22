В магазинах ХМАО упали цены на яйца

В Ханты-Мансийском автономном округе подешевели куриные яйца. За месяц стоимость продукции в магазинах региона в среднем упала до 146 рублей, рассказали URA.RU аналитики Росстата.
«Средняя стоимость десятка куриных яиц по ХМАО к концу февраля составляет 146,66 рублей. Месяцем ранее цена продукции была на уровне 152,81 рублей. Товар подешевел на 4%», — следует из статистики ведомства.
Среди крупных югорских городов самые дорогие яйца продают в Сургуте. Здесь в среднем за десяток в магазинах просят более 147 рублей. А дешевле всего продукт стоит в Ханты-Мансийске — около 144 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что к концу 2023 года отдельные магазины в ХМАО стали продавать упаковку яиц в 30 штук по 560 рублей (около 186 рублей за десяток). А у отдельных ритейлеров продукция и вовсе пропала с прилавков.
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