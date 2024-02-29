Суд в Иллинойсе запретил Трампу участвовать в праймериз

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Дональд Трамп может подать апелляцию до 1 марта Фото:

Суд в Иллинойсе (штат на Среднем Западе США) потребовал от избиркома штата исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев 19 марта. Об этом сообщает американская газета Chicago Sun Times.

«Группа критиков Трампа, добивающиеся его исключения из бюллетеня в Иллинойсе, одобрительно восприняла решение суда», — передает издание слова адвоката критиков Кэрины Ледерер. Несмотря на это, судья Трейси Портер приостановила действие своего же постановления, чтобы дать Трампу время на апелляцию до 1 марта. По ее мнению, суды высших инстанций имеют возможность принять свое решение.

Ранее Трампу уже запрещали участвовать в местных праймериз в штатах Колорадо и Мэн. Причиной этому стали призывы бывшего лидера США к людям не признавать результаты выборов президента, на которых выиграл Джо Байден. В тот момент сторонники Трампа попытались захватить здание Конгресса США.

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Суд в Иллинойсе (штат на Среднем Западе США) потребовал от избиркома штата исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев 19 марта. Об этом сообщает американская газета Chicago Sun Times. «Группа критиков Трампа, добивающиеся его исключения из бюллетеня в Иллинойсе, одобрительно восприняла решение суда», — передает издание слова адвоката критиков Кэрины Ледерер. Несмотря на это, судья Трейси Портер приостановила действие своего же постановления, чтобы дать Трампу время на апелляцию до 1 марта. По ее мнению, суды высших инстанций имеют возможность принять свое решение. Ранее Трампу уже запрещали участвовать в местных праймериз в штатах Колорадо и Мэн. Причиной этому стали призывы бывшего лидера США к людям не признавать результаты выборов президента, на которых выиграл Джо Байден. В тот момент сторонники Трампа попытались захватить здание Конгресса США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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