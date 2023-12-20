Трампу запретили участвовать в праймериз в штате Колорадо

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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Митинг сторонников Трампа в 2021 году сыграл против него Фото:

Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, чтобы определить кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Это следует из решения инстанции.

«Суд подтверждает решение первой инстанции о том, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14 поправки к конституции. В соответствии с этим будет неправильно указывать его в качестве кандидата на праймериз», — следует из решения. 14 поправка к конституции ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США».

В январе 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались через полицейские ограждения и попытались захватить здание Конгресса США. Бывший лидер Соединенных Штатов призывал людей не сдаваться и не признавать результаты выборов президента, на которых выиграл Джо Байден.

Сейчас же Дональд Трамп опережает нынешнего американского президента по поддержке гражданами в пяти из шести колеблющихся штатов, передает телеканал 360. Он уверяет, что в случае победы не станет диктатором. Глава Украины Владимир Зеленский признался, что опасается возможного избрания Трампа президентом США.

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Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, чтобы определить кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Это следует из решения инстанции. «Суд подтверждает решение первой инстанции о том, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14 поправки к конституции. В соответствии с этим будет неправильно указывать его в качестве кандидата на праймериз», — следует из решения. 14 поправка к конституции ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». В январе 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались через полицейские ограждения и попытались захватить здание Конгресса США. Бывший лидер Соединенных Штатов призывал людей не сдаваться и не признавать результаты выборов президента, на которых выиграл Джо Байден. Сейчас же Дональд Трамп опережает нынешнего американского президента по поддержке гражданами в пяти из шести колеблющихся штатов, передает телеканал 360. Он уверяет, что в случае победы не станет диктатором. Глава Украины Владимир Зеленский признался, что опасается возможного избрания Трампа президентом США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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