Трампу запретили участвовать в праймериз в штате Колорадо

20 декабря 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Митинг сторонников Трампа в 2021 году сыграл против него Фото: Official White House / Shealah Craighead Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, чтобы определить кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Это следует из решения инстанции. «Суд подтверждает решение первой инстанции о том, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14 поправки к конституции. В соответствии с этим будет неправильно указывать его в качестве кандидата на праймериз», — следует из решения. 14 поправка к конституции ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». В январе 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались через полицейские ограждения и попытались захватить здание Конгресса США. Бывший лидер Соединенных Штатов призывал людей не сдаваться и не признавать результаты выборов президента, на которых выиграл Джо Байден. Сейчас же Дональд Трамп опережает нынешнего американского президента по поддержке гражданами в пяти из шести колеблющихся штатов, передает телеканал 360. Он уверяет, что в случае победы не станет диктатором. Глава Украины Владимир Зеленский признался, что опасается возможного избрания Трампа президентом США.

Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, чтобы определить кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Это следует из решения инстанции. «Суд подтверждает решение первой инстанции о том, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14 поправки к конституции. В соответствии с этим будет неправильно указывать его в качестве кандидата на праймериз», — следует из решения. 14 поправка к конституции ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США». В январе 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались через полицейские ограждения и попытались захватить здание Конгресса США. Бывший лидер Соединенных Штатов призывал людей не сдаваться и не признавать результаты выборов президента, на которых выиграл Джо Байден. Сейчас же Дональд Трамп опережает нынешнего американского президента по поддержке гражданами в пяти из шести колеблющихся штатов, передает телеканал 360. Он уверяет, что в случае победы не станет диктатором. Глава Украины Владимир Зеленский признался, что опасается возможного избрания Трампа президентом США.