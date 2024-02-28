Депутат Сарафановского сельсовета Чебаркульского района Челябинской области Алексей Кислов награжден медалью Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского отделения партии «Единая Россия».
«Государственную награду Алексею Кислову вручили за стойкость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Однопартийцы Алексея Кислова в Чебаркульском районе поздравили земляка с очередной воинской наградой», — сообщили в пресс-службе партии.
Как сообщил сам боец, награды не являются целью его службы на передовой. Он желает вернуться домой с победой.
«Получение наград не является целью моего нахождения в зоне СВО. Я просто стараюсь выполнять свою боевую задачу, не задумываясь о поощрениях. Моей главной мотивацией является наша Победа. Чтобы я мог вернуться в родной край и заниматься своим привычным гражданским делом», — цитируют слова Кислова в пресс-службе партии.
Ранее губернатор региона Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Пограничники были удостоены медали «За Отвагу», трех медалей Жукова, почетной грамоты и благодарностей.
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