28 февраля 2024

Челябинского бойца наградили медалью Жукова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, медаль, шеврон, медаль за отвагу, ветеран сво, грудь в медалях, награда черный крест, орден бахмудская мясорубка, орден георгия жукова, офицерский мундир, черный крест чвк вагнер, орден за чеченскую компанию
Награду вручили за стойкость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач Фото:
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Депутат Сарафановского сельсовета Чебаркульского района Челябинской области Алексей Кислов награжден медалью Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского отделения партии «Единая Россия».

«Государственную награду Алексею Кислову вручили за стойкость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Однопартийцы Алексея Кислова в Чебаркульском районе поздравили земляка с очередной воинской наградой», — сообщили в пресс-службе партии.

Как сообщил сам боец, награды не являются целью его службы на передовой. Он желает вернуться домой с победой.

«Получение наград не является целью моего нахождения в зоне СВО. Я просто стараюсь выполнять свою боевую задачу, не задумываясь о поощрениях. Моей главной мотивацией является наша Победа. Чтобы я мог вернуться в родной край и заниматься своим привычным гражданским делом», — цитируют слова Кислова в пресс-службе партии.

Ранее губернатор региона Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Пограничники были удостоены медали «За Отвагу», трех медалей Жукова, почетной грамоты и благодарностей.

Боец удостоен медали Жукова
Боец удостоен медали Жукова
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Депутат Сарафановского сельсовета Чебаркульского района Челябинской области Алексей Кислов награжден медалью Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского отделения партии «Единая Россия». «Государственную награду Алексею Кислову вручили за стойкость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Однопартийцы Алексея Кислова в Чебаркульском районе поздравили земляка с очередной воинской наградой», — сообщили в пресс-службе партии. Как сообщил сам боец, награды не являются целью его службы на передовой. Он желает вернуться домой с победой. «Получение наград не является целью моего нахождения в зоне СВО. Я просто стараюсь выполнять свою боевую задачу, не задумываясь о поощрениях. Моей главной мотивацией является наша Победа. Чтобы я мог вернуться в родной край и заниматься своим привычным гражданским делом», — цитируют слова Кислова в пресс-службе партии. Ранее губернатор региона Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Пограничники были удостоены медали «За Отвагу», трех медалей Жукова, почетной грамоты и благодарностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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