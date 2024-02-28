Челябинского бойца наградили медалью Жукова. Фото

29 февраля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Награду вручили за стойкость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Сарафановского сельсовета Чебаркульского района Челябинской области Алексей Кислов награжден медалью Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского отделения партии «Единая Россия». «Государственную награду Алексею Кислову вручили за стойкость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Однопартийцы Алексея Кислова в Чебаркульском районе поздравили земляка с очередной воинской наградой», — сообщили в пресс-службе партии. Как сообщил сам боец, награды не являются целью его службы на передовой. Он желает вернуться домой с победой. «Получение наград не является целью моего нахождения в зоне СВО. Я просто стараюсь выполнять свою боевую задачу, не задумываясь о поощрениях. Моей главной мотивацией является наша Победа. Чтобы я мог вернуться в родной край и заниматься своим привычным гражданским делом», — цитируют слова Кислова в пресс-службе партии. Ранее губернатор региона Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Пограничники были удостоены медали «За Отвагу», трех медалей Жукова, почетной грамоты и благодарностей. Боец удостоен медали Жукова Челябинское отделение партии «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Сарафановского сельсовета Чебаркульского района Челябинской области Алексей Кислов награжден медалью Жукова. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского отделения партии «Единая Россия». «Государственную награду Алексею Кислову вручили за стойкость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Однопартийцы Алексея Кислова в Чебаркульском районе поздравили земляка с очередной воинской наградой», — сообщили в пресс-службе партии. Как сообщил сам боец, награды не являются целью его службы на передовой. Он желает вернуться домой с победой. «Получение наград не является целью моего нахождения в зоне СВО. Я просто стараюсь выполнять свою боевую задачу, не задумываясь о поощрениях. Моей главной мотивацией является наша Победа. Чтобы я мог вернуться в родной край и заниматься своим привычным гражданским делом», — цитируют слова Кислова в пресс-службе партии. Ранее губернатор региона Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы со 105-й годовщиной создания ведомства и вручил боевые медали сотрудникам Пограничного управления за героизм, проявленный при участии в спецоперации. Пограничники были удостоены медали «За Отвагу», трех медалей Жукова, почетной грамоты и благодарностей.