В Магнитогорске паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей

29 февраля 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Для утех пара использовала наручники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) мужчине и женщине после ролевых игр пришлось вызвать спасателей. Об этом 29 февраля сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. «После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не смогла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом. Не оставляя надежды на свободу, они перепилили ножовкой по металлу звенья цепи, но снять с рук „браслеты“ домашним инструментом оказалось невозможно, что и вынудило обратиться за помощью к спасателям», — уточнили в пресс-центре ПСС. Спасателям пришлось воспользоваться профессиональными инструментами. Наручники были сняты с запястий с помощью болтореза, которым перекусили высокопрочный металл обоих браслетов. О том, дала ли пара обещание в дальнейшем не использовать специзделия не по назначению, в пресс-центре не уточнили.

В Магнитогорске (Челябинская область) мужчине и женщине после ролевых игр пришлось вызвать спасателей. Об этом 29 февраля сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. «После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не смогла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом. Не оставляя надежды на свободу, они перепилили ножовкой по металлу звенья цепи, но снять с рук „браслеты“ домашним инструментом оказалось невозможно, что и вынудило обратиться за помощью к спасателям», — уточнили в пресс-центре ПСС. Спасателям пришлось воспользоваться профессиональными инструментами. Наручники были сняты с запястий с помощью болтореза, которым перекусили высокопрочный металл обоих браслетов. О том, дала ли пара обещание в дальнейшем не использовать специзделия не по назначению, в пресс-центре не уточнили.