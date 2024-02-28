28 февраля 2024

В Магнитогорске паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Для утех пара использовала наручники Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) мужчине и женщине после ролевых игр пришлось вызвать спасателей. Об этом 29 февраля сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

«После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не смогла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом. Не оставляя надежды на свободу, они перепилили ножовкой по металлу звенья цепи, но снять с рук „браслеты“ домашним инструментом оказалось невозможно, что и вынудило обратиться за помощью к спасателям», — уточнили в пресс-центре ПСС.

Спасателям пришлось воспользоваться профессиональными инструментами. Наручники были сняты с запястий с помощью болтореза, которым перекусили высокопрочный металл обоих браслетов. О том, дала ли пара обещание в дальнейшем не использовать специзделия не по назначению, в пресс-центре не уточнили.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) мужчине и женщине после ролевых игр пришлось вызвать спасателей. Об этом 29 февраля сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы. «После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не смогла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом. Не оставляя надежды на свободу, они перепилили ножовкой по металлу звенья цепи, но снять с рук „браслеты“ домашним инструментом оказалось невозможно, что и вынудило обратиться за помощью к спасателям», — уточнили в пресс-центре ПСС. Спасателям пришлось воспользоваться профессиональными инструментами. Наручники были сняты с запястий с помощью болтореза, которым перекусили высокопрочный металл обоих браслетов. О том, дала ли пара обещание в дальнейшем не использовать специзделия не по назначению, в пресс-центре не уточнили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...