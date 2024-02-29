Буданов отрицает, что между Зеленским и Залужным были разногласия

29 февраля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Независимо от причин в разногласиях между Зеленским и Залужным страна находится в опасном положении, передает Буданов Фото: Официальный сайт президента Украины Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужном нет было разногласий. Также он намекнул на правильное решение украинского главы, когда тот сменил на посту Залужного на Александра Сырского. Об этом сообщает канадский телеканал CBC News. «Между мужчинами вряд ли могут быть личные разногласия, если один из них является „прямым подчиненным другого“», — передает телеканал слова Буданова. Он также сделал намек на то, что Зеленский принял правильное решение, когда сменил Залужного на Сырского на посту. Кроме того, Буданов добавил, что независимо от причин ссоры между Зеленским и Залужным страна находится в очень опасном положении. Это связано с тем, что Украину ждет третий год продолжения конфликта с Россией. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армии начались масштабные кадровые перестановки. Зеленский заявил, что замена руководящих людей на посту главкома ВСУ связана с новыми планами Украины на фронте. Он отметил, что смена руководства является внутренним делом страны.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужном нет было разногласий. Также он намекнул на правильное решение украинского главы, когда тот сменил на посту Залужного на Александра Сырского. Об этом сообщает канадский телеканал CBC News. «Между мужчинами вряд ли могут быть личные разногласия, если один из них является „прямым подчиненным другого“», — передает телеканал слова Буданова. Он также сделал намек на то, что Зеленский принял правильное решение, когда сменил Залужного на Сырского на посту. Кроме того, Буданов добавил, что независимо от причин ссоры между Зеленским и Залужным страна находится в очень опасном положении. Это связано с тем, что Украину ждет третий год продолжения конфликта с Россией. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армии начались масштабные кадровые перестановки. Зеленский заявил, что замена руководящих людей на посту главкома ВСУ связана с новыми планами Украины на фронте. Он отметил, что смена руководства является внутренним делом страны.