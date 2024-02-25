Зеленский ответил, зачем поменял Залужного на Сырского

Зеленский: замена Залужного связана с планами на фронте

25 февраля 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что смена руководства ВСУ — внутреннее дело Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замена Валерия Залужного на посту главкома ВСУ связана с новыми планами Киева на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. «Есть план четкий [по действиям на фронте]. Детали не могу сказать. Этот план связан с изменениями руководства [ВСУ]. Кого я меняю — это наш внутренний момент», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о снятии Залужного. Пресс-конференцию транслирует офис президента Украины. Новость по теме Какая судьба ждет Залужного после отставки После увольнения Валерия Залужного с поста главкома в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а его место занял первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

Замена Валерия Залужного на посту главкома ВСУ связана с новыми планами Киева на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. «Есть план четкий [по действиям на фронте]. Детали не могу сказать. Этот план связан с изменениями руководства [ВСУ]. Кого я меняю — это наш внутренний момент», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о снятии Залужного. Пресс-конференцию транслирует офис президента Украины. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а его место занял первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.