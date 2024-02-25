Зеленский ответил, зачем поменял Залужного на Сырского

Зеленский: замена Залужного связана с планами на фронте
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский заявил, что смена руководства ВСУ — внутреннее дело Украины Фото:
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Замена Валерия Залужного на посту главкома ВСУ связана с новыми планами Киева на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

«Есть план четкий [по действиям на фронте]. Детали не могу сказать. Этот план связан с изменениями руководства [ВСУ]. Кого я меняю — это наш внутренний момент», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о снятии Залужного. Пресс-конференцию транслирует офис президента Украины.

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После увольнения Валерия Залужного с поста главкома в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а его место занял первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

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Замена Валерия Залужного на посту главкома ВСУ связана с новыми планами Киева на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. «Есть план четкий [по действиям на фронте]. Детали не могу сказать. Этот план связан с изменениями руководства [ВСУ]. Кого я меняю — это наш внутренний момент», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о снятии Залужного. Пресс-конференцию транслирует офис президента Украины. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. Новым главнокомандующим был назначен экс-командующий сухопутными войсками Александр Сырский, а его место занял первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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