28 февраля 2024

На ремонт челябинских дорог потратят 4,3 миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджные поселки. Строительство жилья. Челябинск., ремонт дороги
Ремонты на 4,3 млрд рублей проведут в рамках нацпроекта Фото:

На ремонт дорог в Челябинской области в течение 2024 года власти потратят 4,3 млрд рублей. Как сообщили в региональном миндортрансе, протяженность обновленных участков составит 180 км.

«В Челябинской области на обновление дорог в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в 2024 году направят 4,3 миллиарда рублей. Общая протяженность обновленных участков в рамках нацпроекта составит порядка 180 километров», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что площадь покрытия асфальтобетоном составит 1,3 тысячи кв метров. В агломерациях Челябинска и Магнитогорска по нацпроекту запланировали работы на 12 объектах. Их протяженность превысит 14 километров.

Власти назвали наиболее крупные объекты. Работы на них проведут в течение года. Среди объектов следующие:

  • Чебаркуль — Мисяш — М5,
  • Челябинск — Октябрьское Октябрьского муниципального района,
  • Подовинное — Каракульское,
  • Копейск — Луговой Красноармейского района,
  • дорога Коелга — дорога М-36 Челябинск — Троицк — до границы с Казахстаном,
  • участок Таянды — дорога М-36 Челябинск — Троицк,
  • Миасс — Сыростан — Хребет,
  • Травники — Камбулат — Москайка,
  • Балканы — а/д Нагайбакский — Фершампенуаз,
  • Бирск Башкортостана — Тастуба Башкортостана — Сатка.

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На ремонт дорог в Челябинской области в течение 2024 года власти потратят 4,3 млрд рублей. Как сообщили в региональном миндортрансе, протяженность обновленных участков составит 180 км. «В Челябинской области на обновление дорог в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в 2024 году направят 4,3 миллиарда рублей. Общая протяженность обновленных участков в рамках нацпроекта составит порядка 180 километров», — заявили в ведомстве. В министерстве добавили, что площадь покрытия асфальтобетоном составит 1,3 тысячи кв метров. В агломерациях Челябинска и Магнитогорска по нацпроекту запланировали работы на 12 объектах. Их протяженность превысит 14 километров. Власти назвали наиболее крупные объекты. Работы на них проведут в течение года. Среди объектов следующие:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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