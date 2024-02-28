На ремонт челябинских дорог потратят 4,3 миллиарда рублей

На ремонт дорог в Челябинской области в течение 2024 года власти потратят 4,3 млрд рублей. Как сообщили в региональном миндортрансе, протяженность обновленных участков составит 180 км.
«В Челябинской области на обновление дорог в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в 2024 году направят 4,3 миллиарда рублей. Общая протяженность обновленных участков в рамках нацпроекта составит порядка 180 километров», — заявили в ведомстве.
В министерстве добавили, что площадь покрытия асфальтобетоном составит 1,3 тысячи кв метров. В агломерациях Челябинска и Магнитогорска по нацпроекту запланировали работы на 12 объектах. Их протяженность превысит 14 километров.
Власти назвали наиболее крупные объекты. Работы на них проведут в течение года. Среди объектов следующие:
- Чебаркуль — Мисяш — М5,
- Челябинск — Октябрьское Октябрьского муниципального района,
- Подовинное — Каракульское,
- Копейск — Луговой Красноармейского района,
- дорога Коелга — дорога М-36 Челябинск — Троицк — до границы с Казахстаном,
- участок Таянды — дорога М-36 Челябинск — Троицк,
- Миасс — Сыростан — Хребет,
- Травники — Камбулат — Москайка,
- Балканы — а/д Нагайбакский — Фершампенуаз,
- Бирск Башкортостана — Тастуба Башкортостана — Сатка.
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