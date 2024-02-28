В ХМАО выросли цены на овощи и конфеты

В ХМАО на 10% выросли цены на овощи Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО за январь повысились цены на продовольственные товары, больше всего подорожали овощи и кондитерские изделия. Об этом сообщила пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«На конец января 2024 года цены потребительские товары относительно декабря предыдущего года в ХМАО увеличились в среднем на 1,7%. Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года подорожали плодоовощная продукция — на 10,2%, кондитерские изделия — на 5,2%», — указано в отчете Тюменьстата на официальном сайте.

Исследователи также отметили рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия: они подорожали на 2,5%. Стоимость сыра увеличилась на 2,2%. Цены на куриные яйца и сливочное масло поднялись на 2%. Чуть больше одного процента составило подорожание молока, молочной продукции и алкоголя. Стоимость килограмма сахарного песка выросла на 0,4%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросла стоимость овощей. Больше всего подорожали огурцы — на 46,02 рубля: 275,96 до 321,98 за килограмм.