Софья Чунарева — обладательница титула вице-мисс на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023 — стала одним из лучших школьных педагогов Перми. Она заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года».
«Я счастлива!!! Это огромная победа!!! Столько всего пришлось преодолеть. Но такое событие точно оставляет значимый след в жизни!» — написала она в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото с дипломом.
Чунарева работает учительницей начальных классов в школе «Точка». Как ранее рассказывало URA.RU, в 2023 году она стала второй на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал конкурса проходил в Индии. Позже пермячка посетила местный госпиталь, чтобы обратить внимание руководства больницы на ущемление прав женщин.
Софья Чунарева — обладательница титула вице-мисс на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023 — стала одним из лучших школьных педагогов Перми. Она заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». «Я счастлива!!! Это огромная победа!!! Столько всего пришлось преодолеть. Но такое событие точно оставляет значимый след в жизни!» — написала она в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото с дипломом. Чунарева работает учительницей начальных классов в школе «Точка». Как ранее рассказывало URA.RU, в 2023 году она стала второй на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал конкурса проходил в Индии. Позже пермячка посетила местный госпиталь, чтобы обратить внимание руководства больницы на ущемление прав женщин.