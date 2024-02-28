Вице-мисс мира взяла «серебро» в пермском конкурсе «Учитель года». Фото

Вице-мисс мира Софья Чунарева стала второй в конкурсе «Учитель года» в Перми

29 февраля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Кроме цветов Софья Чунарева получила диплом и кубок (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Софья Чунарева — обладательница титула вице-мисс на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023 — стала одним из лучших школьных педагогов Перми. Она заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». «Я счастлива!!! Это огромная победа!!! Столько всего пришлось преодолеть. Но такое событие точно оставляет значимый след в жизни!» — написала она в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото с дипломом. Чунарева работает учительницей начальных классов в школе «Точка». Как ранее рассказывало URA.RU, в 2023 году она стала второй на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал конкурса проходил в Индии. Позже пермячка посетила местный госпиталь, чтобы обратить внимание руководства больницы на ущемление прав женщин. Софья Чунарева с дипломом конкурса «Учитель года» Софья Чунарева в ВК https://vk.com/id120811677 К диплому прилагается кубок Софья Чунарева в ВК https://vk.com/id120811677

Софья Чунарева — обладательница титула вице-мисс на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023 — стала одним из лучших школьных педагогов Перми. Она заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». «Я счастлива!!! Это огромная победа!!! Столько всего пришлось преодолеть. Но такое событие точно оставляет значимый след в жизни!» — написала она в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото с дипломом. Чунарева работает учительницей начальных классов в школе «Точка». Как ранее рассказывало URA.RU, в 2023 году она стала второй на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал конкурса проходил в Индии. Позже пермячка посетила местный госпиталь, чтобы обратить внимание руководства больницы на ущемление прав женщин.