28 февраля 2024

Вице-мисс мира взяла «серебро» в пермском конкурсе «Учитель года». Фото

Вице-мисс мира Софья Чунарева стала второй в конкурсе «Учитель года» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме цветов Софья Чунарева получила диплом и кубок (архивное фото) Фото:

Софья Чунарева — обладательница титула вице-мисс на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023 — стала одним из лучших школьных педагогов Перми. Она заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года».

«Я счастлива!!! Это огромная победа!!! Столько всего пришлось преодолеть. Но такое событие точно оставляет значимый след в жизни!» — написала она в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото с дипломом.

Чунарева работает учительницей начальных классов в школе «Точка». Как ранее рассказывало URA.RU, в 2023 году она стала второй на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал конкурса проходил в Индии. Позже пермячка посетила местный госпиталь, чтобы обратить внимание руководства больницы на ущемление прав женщин.

Софья Чунарева с дипломом конкурса «Учитель года»
Софья Чунарева с дипломом конкурса «Учитель года»
К диплому прилагается кубок
К диплому прилагается кубок

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Софья Чунарева — обладательница титула вице-мисс на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023 — стала одним из лучших школьных педагогов Перми. Она заняла второе место в городском конкурсе «Учитель года». «Я счастлива!!! Это огромная победа!!! Столько всего пришлось преодолеть. Но такое событие точно оставляет значимый след в жизни!» — написала она в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото с дипломом. Чунарева работает учительницей начальных классов в школе «Точка». Как ранее рассказывало URA.RU, в 2023 году она стала второй на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал конкурса проходил в Индии. Позже пермячка посетила местный госпиталь, чтобы обратить внимание руководства больницы на ущемление прав женщин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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