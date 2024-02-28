В тюменской многоэтажке произошла вспышка опасного заболевания

Вспышка кори произошла в доме на улице Линейной (архивное фото)
В Тюмени в доме на улице Линейной произошла вспышка кори. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказала одна из местных жительниц.
«Вспышка кори в одном из домов на Восточке — врачи обзванивают жильцов на наличие прививок от этой болезни. Врачи будут делать обход квартир, сегодня они уже уточняли наличие прививок», — сообщили в telegram-канале.
Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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