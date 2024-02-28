В тюменской многоэтажке произошла вспышка опасного заболевания

29 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Вспышка кори произошла в доме на улице Линейной (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в доме на улице Линейной произошла вспышка кори. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказала одна из местных жительниц. «Вспышка кори в одном из домов на Восточке — врачи обзванивают жильцов на наличие прививок от этой болезни. Врачи будут делать обход квартир, сегодня они уже уточняли наличие прививок», — сообщили в telegram-канале. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Тюмени в доме на улице Линейной произошла вспышка кори. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказала одна из местных жительниц. «Вспышка кори в одном из домов на Восточке — врачи обзванивают жильцов на наличие прививок от этой болезни. Врачи будут делать обход квартир, сегодня они уже уточняли наличие прививок», — сообщили в telegram-канале. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.