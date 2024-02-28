28 февраля 2024

В тюменской многоэтажке произошла вспышка опасного заболевания

© Служба новостей «URA.RU»
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Вспышка кори произошла в доме на улице Линейной (архивное фото)
Вспышка кори произошла в доме на улице Линейной (архивное фото) Фото:

В Тюмени в доме на улице Линейной произошла вспышка кори. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказала одна из местных жительниц.

«Вспышка кори в одном из домов на Восточке — врачи обзванивают жильцов на наличие прививок от этой болезни. Врачи будут делать обход квартир, сегодня они уже уточняли наличие прививок», — сообщили в telegram-канале.

Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени в доме на улице Линейной произошла вспышка кори. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказала одна из местных жительниц. «Вспышка кори в одном из домов на Восточке — врачи обзванивают жильцов на наличие прививок от этой болезни. Врачи будут делать обход квартир, сегодня они уже уточняли наличие прививок», — сообщили в telegram-канале. Агентство URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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