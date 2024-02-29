Политика Мединский заявил, что готов вести мирные переговоры с Украиной 29 февраля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 + По словам Мединского, он будет вести диалог с Киевом, если ему дадут такое поручение Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что поедет на мирные переговоры с украинской стороной, если ему дадут такое поручение. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дадут поручение — поедем», — заявил Мединский. Его слова передает Shot. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины. Он также поддержал мирный план, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, следует дать шанс диалогу и дипломатии для достижения прочного мира. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что поедет на мирные переговоры с украинской стороной, если ему дадут такое поручение. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дадут поручение — поедем», — заявил Мединский. Его слова передает Shot. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины. Он также поддержал мирный план, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, следует дать шанс диалогу и дипломатии для достижения прочного мира. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям