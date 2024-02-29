Мединский заявил, что готов вести мирные переговоры с Украиной

По словам Мединского, он будет вести диалог с Киевом, если ему дадут такое поручение
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что поедет на мирные переговоры с украинской стороной, если ему дадут такое поручение. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Дадут поручение — поедем», — заявил Мединский. Его слова передает Shot.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины. Он также поддержал мирный план, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, следует дать шанс диалогу и дипломатии для достижения прочного мира.
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