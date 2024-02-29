Мединский заявил, что готов вести мирные переговоры с Украиной

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Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Екатеринбург, мединский владимир
По словам Мединского, он будет вести диалог с Киевом, если ему дадут такое поручение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что поедет на мирные переговоры с украинской стороной, если ему дадут такое поручение. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Дадут поручение — поедем», — заявил Мединский. Его слова передает Shot.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины. Он также поддержал мирный план, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, следует дать шанс диалогу и дипломатии для достижения прочного мира.

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Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что поедет на мирные переговоры с украинской стороной, если ему дадут такое поручение. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дадут поручение — поедем», — заявил Мединский. Его слова передает Shot. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что готов предоставить свою площадку для переговоров России и Украины. Он также поддержал мирный план, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, следует дать шанс диалогу и дипломатии для достижения прочного мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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