Председатель общественной организации в Шадринске Любовь Отраднова просит помощи у президента и Минздрава (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель общественной организации Курганской области «За права человека» Любовь Отраднова направила в администрацию президента РФ обращение с просьбой о комплексной проверке Шадринской ЦРБ. В больнице много лет не работают лифты, необходим капремонт помещений и не хватает расходных материалов, пожаловалась Отраднова. Копия письма имеется в распоряжении URA.RU.

«Просим помочь исправить сложившуюся ситуацию в сфере здравоохранения в ГБУ „Шадринская ЦРБ“. Помещения не соответствуют санитарным и пожарным требованиям, требуется срочный ремонт, отсутствуют рентгены, не работают в течение многих лет лифты. Просим Вас организовать комплексную проверку Шадринской ЦРБ, в ходе которой проверить выделение финансовых средств на 2023—2024 годы учреждению, оценить материально-техническую базу учреждения», — написала Отраднова в обращении в администрацию президента РФ и Минздрав.

Общественница отметила, что сама в течение нескольких дней была пациенткой Шадринской ЦРБ. По ее словам, помещения для пациентов не выдерживают критики (плесень, обшарпанные стены). Тяжелобольных и инвалидов медперсонал вынужден носить на руках между этажами. А чтобы сделать рентген, приходится возить пациентов в другие больницы. Не хватает расходных материалов после операций, нет одноразовой одежды для пациентов, спецодежды у медиков.

Отраднова уточнила, что направила обращения заказными письмами и приложила фотографии. Ответ ей пока не поступил.

URA.RU запросило комментарий в депздраве Курганской области по фактам, указанным в письме общественницы. В ведомстве ответили, что в 2021 году проведен капремонт 3-го этажа лечебного корпуса и кровли Шадринской ЦРБ. В 2022 году проведен капремонт входной группы, отделения терапии, кровли 1 корпуса и замены окна.

«Ремонтные работы в Шадринской ЦРБ планируется продолжить в рамках программы модернизации первичного звена в 2025 году. В настоящее время прорабатывается возможность привлечения средств для капитального ремонта лифта 1-го корпуса в связи с изношенностью его коммуникаций. Во 2-м корпусе лифт отсутствует, так как шахта не отвечает действующим в настоящее время требованиям», — сообщили в депздраве.

У персонала Шадринской ЦРБ есть униформа — хирургические костюмы, медицинские халаты, шапочки, которые закупались в разное время. В 2024 году планируется закупить новую форму в едином стиле. Дефицита в расходных материалах и лекарственных препаратах в учреждении нет. Медицинская помощь оказывается в соответствии с действующими стандартами.

Общественница Любовь Отраднова просит провести в Шадринской ЦРБ комплексную проверку и исправить ситуацию в больнице Фото: предоставила Любовь Отраднова

Общественница из Шадринска направила обращения в администрацию президента РФ и в Минздрав РФ Фото: предоставила Любовь Отраднова

К своему обращению Любовь Отраднова приложила фотографии из Шадринской ЦРБ Фото: предоставила Любовь Отраднова