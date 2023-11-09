В Шадринской ЦРБ много лет не производился капремонт (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска (Курганская область) сообщают об ужасном состоянии Центральной районной больницы (ЦРБ), где многие годы не проводили ремонт. Об этом URA.RU рассказала жительница города Любовь Отраднова.

«В Шадринской ЦРБ, которая принимает пациентов из города и еще пяти районов, давно не было капремонта, стены обшарпаны, батареи в плесени. Электропроводка находится в таком состоянии, что пожар может возникнуть из-за замыкания в любой момент. Нет ни одного рентгена, лифты не работают», — пояснила Отраднова.

По словам Отрадновой, она недавно проходила лечение в больнице и была шокирована удручающим состоянием медучреждения. Она подчеркнула, что врачи ходят в разной одежде, возможно их не обеспечивают униформой. Отраднова добавила, что пациентам приходится покупать необходимые средства для лечения, которые должны выдаваться бесплатно.

«Нельзя равнодушно смотреть на то, во что превратили районную больницу. Поэтому я написала обращения к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, директору департамента здравоохранения Алексею Сигидаеву, и мэру Шадринска Антону Мокану, в которых подробно назвала недостатки в ЦРБ. Обращения я подписала не только как жительница Шадринска, но и как руководитель региональной Общественной организации общественного контроля Курганской области „За права человека“. Надеюсь власти примут меры», — уточнила Отраднова.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент здравоохранения Курганской области. Ответ ожидается.