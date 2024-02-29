Песков раскрыл, сколько будет длиться послание Путина

Послание Путина Федеральному собранию будет идти более часа, заявил Песков
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию в 2020 году
Больше часа будет длиться послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Послание путина точно будет длиться более часа. Задача — изложить план действий, на минуты никто не ориентируется», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Послание начнется в 12:00 по московскому времени 29 февраля. Ранее URA.RU подробно рассказывало, что в нем будет и почему оно затронет жизни каждого россиянина.
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