Песков раскрыл, сколько будет длиться послание Путина

Песков: послание Путина Федеральному Собранию будет идти больше часа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, песков дмитрий
Послание Путина Федеральному собранию будет идти более часа, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Больше часа будет длиться послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Послание путина точно будет длиться более часа. Задача — изложить план действий, на минуты никто не ориентируется», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Послание начнется в 12:00 по московскому времени 29 февраля. Ранее URA.RU подробно рассказывало, что в нем будет и почему оно затронет жизни каждого россиянина.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Больше часа будет длиться послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Послание путина точно будет длиться более часа. Задача — изложить план действий, на минуты никто не ориентируется», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Послание начнется в 12:00 по московскому времени 29 февраля. Ранее URA.RU подробно рассказывало, что в нем будет и почему оно затронет жизни каждого россиянина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...