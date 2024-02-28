О чем будет говорить Путин 29 февраля

Послание президента — 2024 коснется каждого жителя России

28 февраля 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Послание президента — 2024 коснется каждого жителя России. Опрошенные URA.RU эксперты считают, что Владимир Путин сконцентрируется на будущем России, и эти планы главы государства будут ответом на все вызовы последних лет. По мнению аналитиков, это послание станет основой предвыборной программы Путина. И вряд ли в ней он снова решит показывать ролики о новых сверхмощных ракетах, а концепцию новых национальных проектов представит наверняка, говорят собеседники агентства. Что такое ежегодное послание президента РФ? Конституционная обязанность президента ежегодно обращаться к Федеральному Собранию действует с 1994 года. Для Владимира Путина это будет уже 19 послание. Традиционно в своих обращениях он дает оценку ситуации в стране и в мире, обозначает направления дальнейшей внутренней и внешней политики. Китайский ученый из Гуандунского университета иностранных языков и международной торговли Фэй Цзюньхуэй, который исследовал обращения Путина, несколько лет назад сделал вывод, что это «новый жанр в русском политическом дискурсе», «особая форма политической коммуникации, обладающая огромным влиянием на общественное сознание и политические взгляды людей». Политолог Евгений Минченко говорит, что общение в кулуарах перед оглашением послания не менее интересно, чем само обращение президента Фото: Олег Барханов © URA.RU Этим эксперты объясняют то, что на оглашение послания приглашаются не только депутаты и сенаторы парламента, но и члены правительства, губернаторы, руководители силовых ведомств, ЦИК, Конституционного и Верховного судов, бизнес-структур и т. д. Как пояснил URA.RU глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, любое послание президента — это обращение «ко всей системе власти в стране». Это, подчеркивает руководитель холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, «не просто коммуникация президента с парламентом». И дополняет: «Это еще и сбор элиты, небольшой неформальный клуб, где много интересного происходит в кулуарах, что важно с точки зрения горизонтальных коммуникаций». Единство страны и новая армия Российская армия стала профессиональной по инициативе Владимира Путина, срочная служба сократилась до одного года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свое первое послание Путин огласил 8 июля 2000 года, спустя четыре месяца после избрания президентом. Фактически после этого в России, где шла вторая чеченская война и бурлили сепаратистские идеи, начался процесс централизации власти. Путин заявил, что Россия вновь должна стать сильным и эффективным государством. После первых посланий Путина начался переход к профессиональной армии, а срочная служба сократилась до одного года. В 2004 году приоритетами для страны Путин назвал доступность жилья, модернизацию здравоохранения, развитие образования и АПК. На основе этого правительство разработало первые в истории пять нацпроектов. Первые национальные проекты На послании в 2006 году впервые присутствовало руководство Общественной палаты России, которая была создана по инициативе Путина годом ранее. Тогда президент вновь самым главным для страны назвал демографический вопрос. Он также говорил о недоверии общества к власти и крупному бизнесу, о террористических и внешних угрозах. Послание 2007 года президент во многом посвятил комплексной модернизации России, патриотизму и единству народа. «Майские указы» Путина Учителя и врачи стали первыми, кого государство решило поддержать с помощью нацпроектов и «майских указов» президента Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В декабре 2012 года, уже после своих третьих выборов, Путин обозначил стратегические приоритеты на шесть лет — свой новый срок полномочий: продовольственная безопасность, дороги, искоренение коррупции во власти, борьба с бедностью и т. д. Послание расширило «майские указы», которые Путин подписал чуть раньше — в день своей инаугурации 7 мая. Главным акцентом послания 2013 года и итогом его исполнения правительством стала масштабная программа развития Дальнего Востока, который Путин объявил национальным приоритетом на весь XXI век. «Рубежное» послание президента 2018 года Самым продолжительным и самым ярким стало послание 1 марта 2018 года. сам Путин его назвал «рубежным». Оно было оглашено за 18 дней до президентских выборов и длилось 1 час 55 минут. Впервые Путин, по сути, озвучил сразу два послания: первое было посвящено политике, экономике и социалке, международному сотрудничеству, второе — модернизации армии и новейшим вооружениям (президент демонстрировал ролики, рассказывающие о новых гиперзвуковых ракетах и другом оружии). Приоритеты внутренней политики, определенные Путиным, легли в основу уже 12 национальных проектов — полный их список был представлен в мае, после инаугурации президента. Разработкой нацпроектов занималось правительство. Старт конституционной реформы в послании-2020 Михаил Мишустин занял пост премьер-министра страны сразу после оглашения Владимиром Путиным послания в январе 2020 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Судьбоносным эксперты называли послание 2020 года. Оно было оглашено неожиданно рано для всех — 15 января. Тогда Путин объявил о конституционной реформе, и в тот же день отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. На место премьера Путин рекомендовал Михаила Мишустина, на тот момент — главу Налоговой службы. От чего зависит формат послания президента? Формат президентских посланий, в целом, традиционен, отмечают эксперты. В каждом обращении два блока — внутренние вопросы и внешняя политика. Доля каждого из них зависит непосредственно от текущей ситуации. В каждом обращении базовыми темами для Путина являются медицина, демография, образование, поддержка регионов, борьба с бедностью, семейная политика. В 2023 году к этому списку добавилась тема поддержки участников СВО и их семей: как раз тогда Путин заявил о создании Фонда защитники Отечества. Правительство отработало это поручение буквально за несколько месяцев: создан и федеральный фонд, и его региональные отделения. Тема спецоперации, поддержки участников и ветеранов СВО и их семей появилась в послании-2023 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на то, что послание официально адресовано Федеральному Собранию, то есть российскому парламенту, основные поручения по его отработке получает именно правительство. Это, убежден первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, закономерно, поскольку именно кабмин «ведает финансами и цельной картиной планов и прогнозов». От Путина ждут новых национальных проектов Эксперты уверены, что в этом году большая часть послания будет посвящена внутреннему развитию страны, поэтому правительству (и действующему, и тому, что будет сформировано после инаугурации президента) вновь предстоит напряженная работа. Политолог Минченко ожидает анонсирования «масштабных программ». Глава ФоРГО Костин считает, что президент предложит «различные меры, которые должны улучшить состояние экономики, сделать ее более устойчивой, улучшить качество жизни граждан». По его мнению, на основе послания появятся новые нацпроекты или новые «майские указы». «В них будут прописаны стратегические цели, которые необходимо достигнуть для развития страны. Это точно будет», — убежден Костин. «Сверхзадачей» этого послания для Путина станет — «доказать, что ресурсов в России хватит и о населении позаботиться, и СВО закончить» на условиях Кремля, полагает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Подведение итогов предполагает выработку новых приоритетов. Путин обозначит тематику новых нацпроектов как драйвера и инструмента развития. Люди видят в них мосты в будущее, а если так, значит, надо возводить эти мосты», — сказал Калачев URA.RU. Ждать ли сигналов США и новых мультиков про супероружие? При этом эксперты не ждут повторения формата послания-2018. Хотя глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что без сюрпризов от Путина не обойдется. «Мы находимся на переломном этапе. Идет построение новой геоэкономики, геополитики. Запад бросил нам вызов, и президент ответит на него», — говорит Аксаков. Статья по теме Путин выступит с предвыборной программой Как пояснил URA.RU социальный психолог Алексей Рощин, ролики о новых ракетах и танках, конечно, могли бы вызвать интерес у людей, но только если бы в этом была необходимость, как в 2018-м. Отечественное оружие уже проверено в боевых действиях в ходе СВО, а сам Путин только за последние две недели побывал и на крупнейшем танковом заводе страны, и лично пролетел за штурвалом новейшего стратегического ракетоносца Ту-160М. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Послание президента — 2024 коснется каждого жителя России. Опрошенные URA.RU эксперты считают, что Владимир Путин сконцентрируется на будущем России, и эти планы главы государства будут ответом на все вызовы последних лет. По мнению аналитиков, это послание станет основой предвыборной программы Путина. И вряд ли в ней он снова решит показывать ролики о новых сверхмощных ракетах, а концепцию новых национальных проектов представит наверняка, говорят собеседники агентства. Конституционная обязанность президента ежегодно обращаться к Федеральному Собранию действует с 1994 года. Для Владимира Путина это будет уже 19 послание. Традиционно в своих обращениях он дает оценку ситуации в стране и в мире, обозначает направления дальнейшей внутренней и внешней политики. Китайский ученый из Гуандунского университета иностранных языков и международной торговли Фэй Цзюньхуэй, который исследовал обращения Путина, несколько лет назад сделал вывод, что это «новый жанр в русском политическом дискурсе», «особая форма политической коммуникации, обладающая огромным влиянием на общественное сознание и политические взгляды людей». Этим эксперты объясняют то, что на оглашение послания приглашаются не только депутаты и сенаторы парламента, но и члены правительства, губернаторы, руководители силовых ведомств, ЦИК, Конституционного и Верховного судов, бизнес-структур и т. д. Как пояснил URA.RU глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, любое послание президента — это обращение «ко всей системе власти в стране». Это, подчеркивает руководитель холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, «не просто коммуникация президента с парламентом». И дополняет: «Это еще и сбор элиты, небольшой неформальный клуб, где много интересного происходит в кулуарах, что важно с точки зрения горизонтальных коммуникаций». Свое первое послание Путин огласил 8 июля 2000 года, спустя четыре месяца после избрания президентом. Фактически после этого в России, где шла вторая чеченская война и бурлили сепаратистские идеи, начался процесс централизации власти. Путин заявил, что Россия вновь должна стать сильным и эффективным государством. После первых посланий Путина начался переход к профессиональной армии, а срочная служба сократилась до одного года. В 2004 году приоритетами для страны Путин назвал доступность жилья, модернизацию здравоохранения, развитие образования и АПК. На основе этого правительство разработало первые в истории пять нацпроектов. На послании в 2006 году впервые присутствовало руководство Общественной палаты России, которая была создана по инициативе Путина годом ранее. Тогда президент вновь самым главным для страны назвал демографический вопрос. Он также говорил о недоверии общества к власти и крупному бизнесу, о террористических и внешних угрозах. Послание 2007 года президент во многом посвятил комплексной модернизации России, патриотизму и единству народа. В декабре 2012 года, уже после своих третьих выборов, Путин обозначил стратегические приоритеты на шесть лет — свой новый срок полномочий: продовольственная безопасность, дороги, искоренение коррупции во власти, борьба с бедностью и т. д. Послание расширило «майские указы», которые Путин подписал чуть раньше — в день своей инаугурации 7 мая. Главным акцентом послания 2013 года и итогом его исполнения правительством стала масштабная программа развития Дальнего Востока, который Путин объявил национальным приоритетом на весь XXI век. Самым продолжительным и самым ярким стало послание 1 марта 2018 года. сам Путин его назвал «рубежным». Оно было оглашено за 18 дней до президентских выборов и длилось 1 час 55 минут. Впервые Путин, по сути, озвучил сразу два послания: первое было посвящено политике, экономике и социалке, международному сотрудничеству, второе — модернизации армии и новейшим вооружениям (президент демонстрировал ролики, рассказывающие о новых гиперзвуковых ракетах и другом оружии). Приоритеты внутренней политики, определенные Путиным, легли в основу уже 12 национальных проектов — полный их список был представлен в мае, после инаугурации президента. Разработкой нацпроектов занималось правительство. Судьбоносным эксперты называли послание 2020 года. Оно было оглашено неожиданно рано для всех — 15 января. Тогда Путин объявил о конституционной реформе, и в тот же день отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. На место премьера Путин рекомендовал Михаила Мишустина, на тот момент — главу Налоговой службы. Формат президентских посланий, в целом, традиционен, отмечают эксперты. В каждом обращении два блока — внутренние вопросы и внешняя политика. Доля каждого из них зависит непосредственно от текущей ситуации. В каждом обращении базовыми темами для Путина являются медицина, демография, образование, поддержка регионов, борьба с бедностью, семейная политика. В 2023 году к этому списку добавилась тема поддержки участников СВО и их семей: как раз тогда Путин заявил о создании Фонда защитники Отечества. Правительство отработало это поручение буквально за несколько месяцев: создан и федеральный фонд, и его региональные отделения. Несмотря на то, что послание официально адресовано Федеральному Собранию, то есть российскому парламенту, основные поручения по его отработке получает именно правительство. Это, убежден первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, закономерно, поскольку именно кабмин «ведает финансами и цельной картиной планов и прогнозов». Эксперты уверены, что в этом году большая часть послания будет посвящена внутреннему развитию страны, поэтому правительству (и действующему, и тому, что будет сформировано после инаугурации президента) вновь предстоит напряженная работа. Политолог Минченко ожидает анонсирования «масштабных программ». «Сверхзадачей» этого послания для Путина станет — «доказать, что ресурсов в России хватит и о населении позаботиться, и СВО закончить» на условиях Кремля, полагает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Подведение итогов предполагает выработку новых приоритетов. Путин обозначит тематику новых нацпроектов как драйвера и инструмента развития. Люди видят в них мосты в будущее, а если так, значит, надо возводить эти мосты», — сказал Калачев URA.RU. При этом эксперты не ждут повторения формата послания-2018. Хотя глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что без сюрпризов от Путина не обойдется. «Мы находимся на переломном этапе. Идет построение новой геоэкономики, геополитики. Запад бросил нам вызов, и президент ответит на него», — говорит Аксаков. Как пояснил URA.RU социальный психолог Алексей Рощин, ролики о новых ракетах и танках, конечно, могли бы вызвать интерес у людей, но только если бы в этом была необходимость, как в 2018-м. Отечественное оружие уже проверено в боевых действиях в ходе СВО, а сам Путин только за последние две недели побывал и на крупнейшем танковом заводе страны, и лично пролетел за штурвалом новейшего стратегического ракетоносца Ту-160М.