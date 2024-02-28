Юные ямальцы стали участниками Всемирного фестиваля молодежи

Заявки на участие подавали более 2,5 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более сотни представителей юных ямальцев вошли в делегацию от ЯНАО на Всемирном фестивале молодежи. Площадкой для мероприятий стала территория образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи.

«Масштабное молодежное мероприятие пройдет на федеральной территории „Сириус“. В состав ямальской делегации вошли более ста представителей молодежи. Всего от региона поступило более 2,5 тысячи заявок. В состав ямальской делегации вошли представители рабочих профессий, молодые преподаватели и наставники, активисты общественных и политических организаций, деятели культуры и искусства, IT-специалисты и ученые», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа.

На 2 марта запланирована церемония открытия фестиваля. В ее программе — театрализованное шоу, танцевальные и музыкальные номера. Вечером состоится открытие регионального павильона «Добро пожаловать на Ямал», а также выступление национального ансамбля танца «Сыра’Сэв» и концертных исполнителей национальной песни.

Ямал представит на фестивале свой павильон. «Его главные особенности — иммерсивная зона, которая сможет познакомить участников с культурой Ямала, и большой лекторий на 500 посадочных мест», — сообщает источник.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские чумы появились в Сочи, где идет подготовка ко всемирному фестивалю молодежи. И это далеко не все сюрпризы, которые продемонстрирует Ямал молодежи мира.