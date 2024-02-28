28 февраля 2024

Ozon назвал, какие товары из ХМАО популярны у покупателей

Самым востребованным товаром из ХМАО у покупателей Ozon в 2023 году был мох
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, доставка, зима, логистика, ozon, озон, экспедитор
Самым популярным товаром из ХМАО у покупателей Ozon был мох Фото:

Мох сфагнум пользовался наибольшим спросом у покупателей из ХМАО в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Самым популярным товаром из Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году стал живой мох сфагнум (грунт для орхидей), а также различная мебель для дома. Всего продано более 5 000 товаров, произведенных в регионе», — сообщила пресс-служба Ozon.

Раздел по продаже товаров из ХМАО появился в интернет-магазине в ноябре 2023 года. В нем представлена продукция югорских брендов 13 категорий, в том числе товары для дома, мебель, сухие корма и одежда.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на продавцов Ozon из-за поврежденной упаковки товаров. Товары доставляют без защитной упаковки и в ненадлежащем виде.

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Мох сфагнум пользовался наибольшим спросом у покупателей из ХМАО в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. «Самым популярным товаром из Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году стал живой мох сфагнум (грунт для орхидей), а также различная мебель для дома. Всего продано более 5 000 товаров, произведенных в регионе», — сообщила пресс-служба Ozon. Раздел по продаже товаров из ХМАО появился в интернет-магазине в ноябре 2023 года. В нем представлена продукция югорских брендов 13 категорий, в том числе товары для дома, мебель, сухие корма и одежда. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на продавцов Ozon из-за поврежденной упаковки товаров. Товары доставляют без защитной упаковки и в ненадлежащем виде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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