Ozon назвал, какие товары из ХМАО популярны у покупателей

Самым востребованным товаром из ХМАО у покупателей Ozon в 2023 году был мох

29 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Самым популярным товаром из ХМАО у покупателей Ozon был мох Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мох сфагнум пользовался наибольшим спросом у покупателей из ХМАО в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. «Самым популярным товаром из Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году стал живой мох сфагнум (грунт для орхидей), а также различная мебель для дома. Всего продано более 5 000 товаров, произведенных в регионе», — сообщила пресс-служба Ozon. Раздел по продаже товаров из ХМАО появился в интернет-магазине в ноябре 2023 года. В нем представлена продукция югорских брендов 13 категорий, в том числе товары для дома, мебель, сухие корма и одежда. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на продавцов Ozon из-за поврежденной упаковки товаров. Товары доставляют без защитной упаковки и в ненадлежащем виде.

Мох сфагнум пользовался наибольшим спросом у покупателей из ХМАО в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса. «Самым популярным товаром из Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году стал живой мох сфагнум (грунт для орхидей), а также различная мебель для дома. Всего продано более 5 000 товаров, произведенных в регионе», — сообщила пресс-служба Ozon. Раздел по продаже товаров из ХМАО появился в интернет-магазине в ноябре 2023 года. В нем представлена продукция югорских брендов 13 категорий, в том числе товары для дома, мебель, сухие корма и одежда. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на продавцов Ozon из-за поврежденной упаковки товаров. Товары доставляют без защитной упаковки и в ненадлежащем виде.