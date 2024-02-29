Армия и оружие Путин: СВО поддержало большинство россиян. Видео 29 февраля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 + По словам Путина, лишь малая часть россиян не поддерживают ВС РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперацию поддержало подавляющее большинство граждан России. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «СВО поддержало абсолютное большинство российского народа», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что россиянам принадлежит решающая роль в этой борьбе. Также ВС РФ знают, что их поддерживает вся страна. Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперацию поддержало подавляющее большинство граждан России. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «СВО поддержало абсолютное большинство российского народа», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что россиянам принадлежит решающая роль в этой борьбе. Также ВС РФ знают, что их поддерживает вся страна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям