Путин: СВО поддержало большинство россиян. Видео

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Митинг концерт в поддержку СВО "Крымская весна" парк Горького, Пермь., митинг, ротонда в парке горького
По словам Путина, лишь малая часть россиян не поддерживают ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперацию поддержало подавляющее большинство граждан России. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

«СВО поддержало абсолютное большинство российского народа», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что россиянам принадлежит решающая роль в этой борьбе. Также ВС РФ знают, что их поддерживает вся страна.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперацию поддержало подавляющее большинство граждан России. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «СВО поддержало абсолютное большинство российского народа», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что россиянам принадлежит решающая роль в этой борьбе. Также ВС РФ знают, что их поддерживает вся страна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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