По словам Путина, лишь малая часть россиян не поддерживают ВС РФ
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперацию поддержало подавляющее большинство граждан России. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.
«СВО поддержало абсолютное большинство российского народа», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что россиянам принадлежит решающая роль в этой борьбе. Также ВС РФ знают, что их поддерживает вся страна.
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