В Минобороны подтвердили уничтожение ДРГ элитного спецназа ВСУ под Херсоном

Российская группировка войск на Херсонском направлении уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом заявили в Минобороны РФ, тем самым подтвердив информацию военкоров. Они сообщали об уничтожении элитного спецназа ВСУ на данном направлении.
«Уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться <…> в районе Тендровской косы», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что противник использовал для попытки высадки моторные лодки.
Ранее военкоры сообщили об уничтожении элитного спецназа ВСУ под Херсоном. URA.RU приводило всю известную информацию.
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