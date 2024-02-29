В Минобороны подтвердили уничтожение ДРГ элитного спецназа ВСУ под Херсоном

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Российские войска разгромили украинский спецназ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская группировка войск на Херсонском направлении уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом заявили в Минобороны РФ, тем самым подтвердив информацию военкоров. Они сообщали об уничтожении элитного спецназа ВСУ на данном направлении.

«Уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться <…> в районе Тендровской косы», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что противник использовал для попытки высадки моторные лодки.

Ранее военкоры сообщили об уничтожении элитного спецназа ВСУ под Херсоном. URA.RU приводило всю известную информацию.

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Российская группировка войск на Херсонском направлении уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом заявили в Минобороны РФ, тем самым подтвердив информацию военкоров. Они сообщали об уничтожении элитного спецназа ВСУ на данном направлении. «Уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться <…> в районе Тендровской косы», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что противник использовал для попытки высадки моторные лодки. Ранее военкоры сообщили об уничтожении элитного спецназа ВСУ под Херсоном. URA.RU приводило всю известную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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