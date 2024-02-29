В Минобороны подтвердили уничтожение ДРГ элитного спецназа ВСУ под Херсоном

29 февраля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Российские войска разгромили украинский спецназ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская группировка войск на Херсонском направлении уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом заявили в Минобороны РФ, тем самым подтвердив информацию военкоров. Они сообщали об уничтожении элитного спецназа ВСУ на данном направлении. «Уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться <…> в районе Тендровской косы», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что противник использовал для попытки высадки моторные лодки. Ранее военкоры сообщили об уничтожении элитного спецназа ВСУ под Херсоном. URA.RU приводило всю известную информацию.

Российская группировка войск на Херсонском направлении уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом заявили в Минобороны РФ, тем самым подтвердив информацию военкоров. Они сообщали об уничтожении элитного спецназа ВСУ на данном направлении. «Уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться <…> в районе Тендровской косы», — сообщает российское военное ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что противник использовал для попытки высадки моторные лодки. Ранее военкоры сообщили об уничтожении элитного спецназа ВСУ под Херсоном. URA.RU приводило всю известную информацию.