Элитный спецназ ВСУ уничтожили при попытке высадки под Херсоном: что известно

ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

29 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Известно о шести уничтоженных диверсантов ВСУ в Херсонской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области на Тендровской косе ВС РФ ликвидировали группу элитных диверсантов ВСУ. Известно о шести уничтоженных солдатах, всего противник мог потерять до 15 человек личного состава. URA.RU рассказывает, что известно об уничтожении бойцов украинской армии под Херсоном. Как были ликвидированы украинские элитные диверсанты Армия России встретила сотрудников 73-го Морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ во время их попытки десанта. В ходе боя украинцы бросили оружие, лодку и тела погибших сослуживцев. Подтверждена информация о гибели шести членов личного состава армии Киева, всего противник мог потерять до 15 солдат. Кроме того, telegram-канал Mash пишет, что диверсанты пытались проникнуть на территорию, которая является подконтрольной РФ, на пяти лодках. Еще на подходе их обнаружила российская армия, при их приближении к берегу они встретили украинцев выстрелами из минометов и пулеметов. При этом лодке ВСУ удалось уйти, потери противника составили минимум 20 солдат, еще одни боец получил ранение и попал в плен. Высадка десанта произошла по приказу «снять красивые видео» Одной из поставленных перед украинцами задач по высадке на Тендровской косе, предположительно, стала видеосъемка с позированием на территории России. На это указывает наличие у диверсантов флага Украины, который не является предметом вооружения. В соцсетях Киева начали возникать предположения о том, что бойцам приказали «снять красивые видео», за это командиры штабов могут получить наградные пистолеты. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко выдвинул предположение, что появление украинских бойцов стало тем «сюрпризом» на Черном море, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский для Fox News. Он заявлял, что армия Киева готовит новое контрнаступление. Одной из его целей был выход к Черному морю. В свою очередь, глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Украина понимает бесперспективность закрепления на левом берегу Днепра. Страна продолжает это делать, чтобы получить финансирование со стороны Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Херсонской области на Тендровской косе ВС РФ ликвидировали группу элитных диверсантов ВСУ. Известно о шести уничтоженных солдатах, всего противник мог потерять до 15 человек личного состава. URA.RU рассказывает, что известно об уничтожении бойцов украинской армии под Херсоном. Армия России встретила сотрудников 73-го Морского центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ во время их попытки десанта. В ходе боя украинцы бросили оружие, лодку и тела погибших сослуживцев. Подтверждена информация о гибели шести членов личного состава армии Киева, всего противник мог потерять до 15 солдат. Кроме того, telegram-канал Mash пишет, что диверсанты пытались проникнуть на территорию, которая является подконтрольной РФ, на пяти лодках. Еще на подходе их обнаружила российская армия, при их приближении к берегу они встретили украинцев выстрелами из минометов и пулеметов. При этом лодке ВСУ удалось уйти, потери противника составили минимум 20 солдат, еще одни боец получил ранение и попал в плен. Одной из поставленных перед украинцами задач по высадке на Тендровской косе, предположительно, стала видеосъемка с позированием на территории России. На это указывает наличие у диверсантов флага Украины, который не является предметом вооружения. В соцсетях Киева начали возникать предположения о том, что бойцам приказали «снять красивые видео», за это командиры штабов могут получить наградные пистолеты. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко выдвинул предположение, что появление украинских бойцов стало тем «сюрпризом» на Черном море, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский для Fox News. Он заявлял, что армия Киева готовит новое контрнаступление. Одной из его целей был выход к Черному морю. В свою очередь, глава Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Украина понимает бесперспективность закрепления на левом берегу Днепра. Страна продолжает это делать, чтобы получить финансирование со стороны Запада.