Путин анонсировал нацпроект «Семья»

Основная цель нацпроекта «Семья» заключается в снижении уровня бедности среди многодетных семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Мы должны сделать акцент на снижении бедности среди многодетных семей. Мы запускаем новый нацпроект „Семья“», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что многодетная семья должна стать обычным явлением, ценностью и фундаментом для общества. В этой инициативе Россия разделяет мнение большинства стран.
Власти РФ стремятся сократить количество людей, находящихся в нищете, до 7% в общем и до 12% среди многодетных семей к 2030 году. Мы уделяем особое внимание этой проблеме, поскольку верим, что поддержка многодетных семей является важным шагом на пути к укреплению семейных ценностей и социальной стабильности, заключил Путин.
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