В России запустят нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Видео

29 февраля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» необходим для повышения продолжительности жизни в РФ, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В Россиии скоро будет запущен национальный проект под названием «Продолжительная и активная жизнь». Основной целью этого проекта является достижение ожидаемой продолжительности жизни не менее 78 лет, а затем выход на уровень 80 и выше. Об этом рассказа президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс. Особое внимание нужно уделить сельским территориям и регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект „Продолжительная и активная жизнь“», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». К 2030 году поставлена цель — обеспечить 100% граждан, нуждающихся в долговременном уходе, качественными услугами в этой сфере. В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет более 73 лет. Этот показатель был до начала пандемии, заключил Путин.

В Россиии скоро будет запущен национальный проект под названием «Продолжительная и активная жизнь». Основной целью этого проекта является достижение ожидаемой продолжительности жизни не менее 78 лет, а затем выход на уровень 80 и выше. Об этом рассказа президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс. Особое внимание нужно уделить сельским территориям и регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект „Продолжительная и активная жизнь“», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». К 2030 году поставлена цель — обеспечить 100% граждан, нуждающихся в долговременном уходе, качественными услугами в этой сфере. В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет более 73 лет. Этот показатель был до начала пандемии, заключил Путин.