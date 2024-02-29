В России запустят нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Видео

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» необходим для повышения продолжительности жизни в РФ, заявил Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В Россиии скоро будет запущен национальный проект под названием «Продолжительная и активная жизнь». Основной целью этого проекта является достижение ожидаемой продолжительности жизни не менее 78 лет, а затем выход на уровень 80 и выше. Об этом рассказа президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс. Особое внимание нужно уделить сельским территориям и регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект „Продолжительная и активная жизнь“», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24».

К 2030 году поставлена цель — обеспечить 100% граждан, нуждающихся в долговременном уходе, качественными услугами в этой сфере. В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет более 73 лет. Этот показатель был до начала пандемии, заключил Путин.

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В Россиии скоро будет запущен национальный проект под названием «Продолжительная и активная жизнь». Основной целью этого проекта является достижение ожидаемой продолжительности жизни не менее 78 лет, а затем выход на уровень 80 и выше. Об этом рассказа президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс. Особое внимание нужно уделить сельским территориям и регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект „Продолжительная и активная жизнь“», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». К 2030 году поставлена цель — обеспечить 100% граждан, нуждающихся в долговременном уходе, качественными услугами в этой сфере. В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет более 73 лет. Этот показатель был до начала пандемии, заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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