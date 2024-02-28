В курганском округе оштрафовали жителя, обматерившего медика

Жителя Притобольного округа Курганской области оштрафовали за то, что он обматерил фельдшера по телефону. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.
«Установлено, что в октябре 2023 года житель муниципального округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил фельдшера местного ФАП. Позвонив ей на сотовый телефон он выразился словами оскорбления с использованием нецензурной брани. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу», — указано в сообщении.
Ранее в Кургане наказали кондуктора и водителя автобуса маршрута № 68 за то, что они нецензурно нахамили пассажирам. К ним применили меры дисциплинарной ответственности.
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