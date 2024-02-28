В курганском округе оштрафовали жителя, обматерившего медика

29 февраля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Жителю Курганской области назначили административный штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Притобольного округа Курганской области оштрафовали за то, что он обматерил фельдшера по телефону. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что в октябре 2023 года житель муниципального округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил фельдшера местного ФАП. Позвонив ей на сотовый телефон он выразился словами оскорбления с использованием нецензурной брани. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу», — указано в сообщении. Ранее в Кургане наказали кондуктора и водителя автобуса маршрута № 68 за то, что они нецензурно нахамили пассажирам. К ним применили меры дисциплинарной ответственности.

Жителя Притобольного округа Курганской области оштрафовали за то, что он обматерил фельдшера по телефону. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что в октябре 2023 года житель муниципального округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил фельдшера местного ФАП. Позвонив ей на сотовый телефон он выразился словами оскорбления с использованием нецензурной брани. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу», — указано в сообщении. Ранее в Кургане наказали кондуктора и водителя автобуса маршрута № 68 за то, что они нецензурно нахамили пассажирам. К ним применили меры дисциплинарной ответственности.