28 февраля 2024

В курганском округе оштрафовали жителя, обматерившего медика

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Курганской области назначили административный штраф Фото:

Жителя Притобольного округа Курганской области оштрафовали за то, что он обматерил фельдшера по телефону. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что в октябре 2023 года житель муниципального округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил фельдшера местного ФАП. Позвонив ей на сотовый телефон он выразился словами оскорбления с использованием нецензурной брани. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу», — указано в сообщении.

Ранее в Кургане наказали кондуктора и водителя автобуса маршрута № 68 за то, что они нецензурно нахамили пассажирам. К ним применили меры дисциплинарной ответственности.

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Жителя Притобольного округа Курганской области оштрафовали за то, что он обматерил фельдшера по телефону. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что в октябре 2023 года житель муниципального округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил фельдшера местного ФАП. Позвонив ей на сотовый телефон он выразился словами оскорбления с использованием нецензурной брани. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу», — указано в сообщении. Ранее в Кургане наказали кондуктора и водителя автобуса маршрута № 68 за то, что они нецензурно нахамили пассажирам. К ним применили меры дисциплинарной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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