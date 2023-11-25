В Кургане наказали водителя и кондуктора автобуса за хамство

В Кургане перевозчик наказал за хамство экипаж автобуса №68

26 ноября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Экипаж курганского автобуса нецензурно хамил пассажирам Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Кургане перевозчик ООО «Зауралтранссервис» привлек к административной ответственности кондуктора и водителя автобуса на маршруте №68 за то, что они нецензурно нахамили пассажирам. Об этом говорится в ответе на жалобу горожан на сайте «Обратись». «В ходе служебной проверки в ООО „Зауралтранссервис“ подтвердился факт хамства водителя и кондуктора пассажирам автобуса на маршруте №68 в Кургане. К экипажу за некорректное поведение во время исполнения своих должностных обязанностей применены меры дисциплинарной ответственности в соответствии с ТК РФ», — указано в ответе. В жалобе на портале «Обратись» курганцы отметили, что водитель и кондуктор обматерили пассажиров в присутствии ребенка. Горожане ехали на автобусе с Корвета на улицу 9 Мая. После случившегося, одна из пассажирок успела сфотографировать номер автобуса и затем отправила жалобу.

В Кургане перевозчик ООО «Зауралтранссервис» привлек к административной ответственности кондуктора и водителя автобуса на маршруте №68 за то, что они нецензурно нахамили пассажирам. Об этом говорится в ответе на жалобу горожан на сайте «Обратись». «В ходе служебной проверки в ООО „Зауралтранссервис“ подтвердился факт хамства водителя и кондуктора пассажирам автобуса на маршруте №68 в Кургане. К экипажу за некорректное поведение во время исполнения своих должностных обязанностей применены меры дисциплинарной ответственности в соответствии с ТК РФ», — указано в ответе. В жалобе на портале «Обратись» курганцы отметили, что водитель и кондуктор обматерили пассажиров в присутствии ребенка. Горожане ехали на автобусе с Корвета на улицу 9 Мая. После случившегося, одна из пассажирок успела сфотографировать номер автобуса и затем отправила жалобу.