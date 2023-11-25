25 ноября 2023
24 ноября 2023

В Кургане наказали водителя и кондуктора автобуса за хамство

В Кургане перевозчик наказал за хамство экипаж автобуса №68
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, кондуктор, оплата проезда, рука с монетами, деньги в руках
Экипаж курганского автобуса нецензурно хамил пассажирам Фото:

В Кургане перевозчик ООО «Зауралтранссервис» привлек к административной ответственности кондуктора и водителя автобуса на маршруте №68 за то, что они нецензурно нахамили пассажирам. Об этом говорится в ответе на жалобу горожан на сайте «Обратись».

«В ходе служебной проверки в ООО „Зауралтранссервис“ подтвердился факт хамства водителя и кондуктора пассажирам автобуса на маршруте №68 в Кургане. К экипажу за некорректное поведение во время исполнения своих должностных обязанностей применены меры дисциплинарной ответственности в соответствии с ТК РФ», — указано в ответе.

В жалобе на портале «Обратись» курганцы отметили, что водитель и кондуктор обматерили пассажиров в присутствии ребенка. Горожане ехали на автобусе с Корвета на улицу 9 Мая. После случившегося, одна из пассажирок успела сфотографировать номер автобуса и затем отправила жалобу.

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В Кургане перевозчик ООО «Зауралтранссервис» привлек к административной ответственности кондуктора и водителя автобуса на маршруте №68 за то, что они нецензурно нахамили пассажирам. Об этом говорится в ответе на жалобу горожан на сайте «Обратись». «В ходе служебной проверки в ООО „Зауралтранссервис“ подтвердился факт хамства водителя и кондуктора пассажирам автобуса на маршруте №68 в Кургане. К экипажу за некорректное поведение во время исполнения своих должностных обязанностей применены меры дисциплинарной ответственности в соответствии с ТК РФ», — указано в ответе. В жалобе на портале «Обратись» курганцы отметили, что водитель и кондуктор обматерили пассажиров в присутствии ребенка. Горожане ехали на автобусе с Корвета на улицу 9 Мая. После случившегося, одна из пассажирок успела сфотографировать номер автобуса и затем отправила жалобу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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