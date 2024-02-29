Путин: МРОТ должен вырасти до 35 000 рублей к 2030 году

По словам Путина, с увеличением МРОТ вырастет и зарплата
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 вдвое увеличится размер МРОТ. Он составит 35 000 рублей. Также из-за этого вырастут зарплаты. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.
«Доля зарплат ВВП страны должна вырасти. К 2030 МРОТ должен увеличиться вдвое — до 35 000 рублей», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что в связи с этим вырастут социальные выплаты и зарплаты.
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