Путин: МРОТ должен вырасти до 35 000 рублей к 2030 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карты, деньги, портмоне. Челябинск, сбербанк, зарплата, монеты, банковские карты, оплата, портмоне, мелочь, открытие, пенсия, прожиточный минимум, деньги, мрот, карта сбербанка, пособие, сбер, надбавка, индексация
По словам Путина, с увеличением МРОТ вырастет и зарплата Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 вдвое увеличится размер МРОТ. Он составит 35 000 рублей. Также из-за этого вырастут зарплаты. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

«Доля зарплат ВВП страны должна вырасти. К 2030 МРОТ должен увеличиться вдвое — до 35 000 рублей», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что в связи с этим вырастут социальные выплаты и зарплаты.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 вдвое увеличится размер МРОТ. Он составит 35 000 рублей. Также из-за этого вырастут зарплаты. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Доля зарплат ВВП страны должна вырасти. К 2030 МРОТ должен увеличиться вдвое — до 35 000 рублей», — заявил Путин во время своего выступления. Он добавил, что в связи с этим вырастут социальные выплаты и зарплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...