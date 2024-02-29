Путин попросил правительство внедрить новую модель оплаты труда бюджетников

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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
В 2026 году будет отработана новая модель оплаты труда среди бюджетников, заявил Владимир Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Правительство РФ должно разработать и внедрить новую модель оплаты труда государственных служащих. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что принятие окончательного решения по данной модели на всей территории страны запланировано на 2026 год.

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Правительство РФ должно разработать и внедрить новую модель оплаты труда государственных служащих. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что принятие окончательного решения по данной модели на всей территории страны запланировано на 2026 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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