В России запустят нацпроект, который сделает медпомощь доступнее

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
На реализацию проекта «Экономика данных» потратят 700 млрд рублей, заявил Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране к 2030 году будет запущен национальный проект «Экономика данных». Будет создана платформа, в которой врачи смогут проводить диагностику пациентов удаленно. Также этот проект будет решать не только вопросы в сфере медицины, но и в экономике. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

«Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях для экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта „Экономика данных“», — заявил Путин во время своего выступления. Он отметил, что будет создана специальная платформа, в которой врачи будут удаленно проводить диагностику людей. Глава РФ добавил, что на реализацию этого проекта в ближайшие шесть лет будет потрачено 700 млрд рублей.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране к 2030 году будет запущен национальный проект «Экономика данных». Будет создана платформа, в которой врачи смогут проводить диагностику пациентов удаленно. Также этот проект будет решать не только вопросы в сфере медицины, но и в экономике. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях для экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта „Экономика данных“», — заявил Путин во время своего выступления. Он отметил, что будет создана специальная платформа, в которой врачи будут удаленно проводить диагностику людей. Глава РФ добавил, что на реализацию этого проекта в ближайшие шесть лет будет потрачено 700 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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