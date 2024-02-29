В России запустят нацпроект, который сделает медпомощь доступнее

29 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

На реализацию проекта «Экономика данных» потратят 700 млрд рублей, заявил Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране к 2030 году будет запущен национальный проект «Экономика данных». Будет создана платформа, в которой врачи смогут проводить диагностику пациентов удаленно. Также этот проект будет решать не только вопросы в сфере медицины, но и в экономике. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях для экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта „Экономика данных“», — заявил Путин во время своего выступления. Он отметил, что будет создана специальная платформа, в которой врачи будут удаленно проводить диагностику людей. Глава РФ добавил, что на реализацию этого проекта в ближайшие шесть лет будет потрачено 700 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране к 2030 году будет запущен национальный проект «Экономика данных». Будет создана платформа, в которой врачи смогут проводить диагностику пациентов удаленно. Также этот проект будет решать не только вопросы в сфере медицины, но и в экономике. Об это он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях для экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта „Экономика данных“», — заявил Путин во время своего выступления. Он отметил, что будет создана специальная платформа, в которой врачи будут удаленно проводить диагностику людей. Глава РФ добавил, что на реализацию этого проекта в ближайшие шесть лет будет потрачено 700 млрд рублей.