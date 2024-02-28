Пермские мужчины в числе самых скупых при покупке цветов и подарков к 8 марта

29 февраля 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

По данным опроса, пермяки не готовы раскошелиться на цветы и подарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяки не готовы тратить много денег на покупку цветов и подарков для своих женщин к 8 марта. По данным опроса сервиса SuperJob, они в числе самых скупых россиян. «Пермяки готовы потратить на покупку цветов для своих женщин на 8 марта 2600 рублей, а на покупку подарков 4600 рублей. Меньше жителей Перми за цветы готовы заплатить только жители Уфы — они отдадут 2500 рублей», — следует из данных опроса. Больше всего денег на подарки и цветы потратят жители Москвы. Они готовы заплатить 5300 и 3800 рублей соответственно. На втором по уровню трат месте стоит Красноярск, а за ним Казань.

Пермяки не готовы тратить много денег на покупку цветов и подарков для своих женщин к 8 марта. По данным опроса сервиса SuperJob, они в числе самых скупых россиян. «Пермяки готовы потратить на покупку цветов для своих женщин на 8 марта 2600 рублей, а на покупку подарков 4600 рублей. Меньше жителей Перми за цветы готовы заплатить только жители Уфы — они отдадут 2500 рублей», — следует из данных опроса. Больше всего денег на подарки и цветы потратят жители Москвы. Они готовы заплатить 5300 и 3800 рублей соответственно. На втором по уровню трат месте стоит Красноярск, а за ним Казань.