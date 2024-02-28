28 февраля 2024

Пермские мужчины в числе самых скупых при покупке цветов и подарков к 8 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, букет, цветы, тюльпаны
По данным опроса, пермяки не готовы раскошелиться на цветы и подарки Фото:

Пермяки не готовы тратить много денег на покупку цветов и подарков для своих женщин к 8 марта. По данным опроса сервиса SuperJob, они в числе самых скупых россиян.

«Пермяки готовы потратить на покупку цветов для своих женщин на 8 марта 2600 рублей, а на покупку подарков 4600 рублей. Меньше жителей Перми за цветы готовы заплатить только жители Уфы — они отдадут 2500 рублей», — следует из данных опроса.

Больше всего денег на подарки и цветы потратят жители Москвы. Они готовы заплатить 5300 и 3800 рублей соответственно. На втором по уровню трат месте стоит Красноярск, а за ним Казань.

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Пермяки не готовы тратить много денег на покупку цветов и подарков для своих женщин к 8 марта. По данным опроса сервиса SuperJob, они в числе самых скупых россиян. «Пермяки готовы потратить на покупку цветов для своих женщин на 8 марта 2600 рублей, а на покупку подарков 4600 рублей. Меньше жителей Перми за цветы готовы заплатить только жители Уфы — они отдадут 2500 рублей», — следует из данных опроса. Больше всего денег на подарки и цветы потратят жители Москвы. Они готовы заплатить 5300 и 3800 рублей соответственно. На втором по уровню трат месте стоит Красноярск, а за ним Казань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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