Глава Минкульта РФ соболезнует по поводу смерти экс-главы пермского театра

Ольга Любимова прислала телеграмму в Коми-Пермяцкий театр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Владимира Гуляева. Режиссер умер 24 февраля. Сегодня в театр пришла правительственная телеграмма от Любимовой.

«Владимир Гуляев поставил около 160 спектаклей и сыграл множество ролей. Владимиру Дмитриевичу удалось сделать Коми-Пермяцкий театр предметом гордости региона. Уход из жизни Владимира Дмитриевича Гуляева — большая утрата для учеников, коллег и поклонников творчества», — отметила в послании Любимова.

Владимир Гуляев скончался на 93-м году жизни 24 февраля. Режиссер, актер, сценограф 30 лет руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром.