Глава Минкульта РФ соболезнует по поводу смерти экс-главы пермского театра

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Визит Ольги Любимовой. Екатеринбург, шкарупа валерий, любимова ольга
Ольга Любимова прислала телеграмму в Коми-Пермяцкий театр Фото:

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Владимира Гуляева. Режиссер умер 24 февраля. Сегодня в театр пришла правительственная телеграмма от Любимовой.

«Владимир Гуляев поставил около 160 спектаклей и сыграл множество ролей. Владимиру Дмитриевичу удалось сделать Коми-Пермяцкий театр предметом гордости региона. Уход из жизни Владимира Дмитриевича Гуляева — большая утрата для учеников, коллег и поклонников творчества», — отметила в послании Любимова.

Владимир Гуляев скончался на 93-м году жизни 24 февраля. Режиссер, актер, сценограф 30 лет руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром.

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Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Владимира Гуляева. Режиссер умер 24 февраля. Сегодня в театр пришла правительственная телеграмма от Любимовой. «Владимир Гуляев поставил около 160 спектаклей и сыграл множество ролей. Владимиру Дмитриевичу удалось сделать Коми-Пермяцкий театр предметом гордости региона. Уход из жизни Владимира Дмитриевича Гуляева — большая утрата для учеников, коллег и поклонников творчества», — отметила в послании Любимова. Владимир Гуляев скончался на 93-м году жизни 24 февраля. Режиссер, актер, сценограф 30 лет руководил Коми-Пермяцким национальным драматическим театром.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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