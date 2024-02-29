Шойгу: Западу лучше не связываться с Россией, имеющей в арсенале «Посейдон»

29 февраля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Западные политики наговорили слишком много за последнее время, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин ясно рассказал, что Россия располагает таким вооружением как беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Это говорит о том, что Западу с Россией лучше не связываться. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Президент четко сказал, что у нас есть „Посейдон“ и с нами лучше не связываться», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он также добавил, что руководители западных стран «много чего наговорили в последнее время». Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что в России продолжается работа над новым вооружением, о котором вскоре будет объявлено. Он упомянул о том, что в настоящее время завершаются испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Путин подчеркнул, что эти системы демонстрируют уникальные характеристики.

Президент РФ Владимир Путин ясно рассказал, что Россия располагает таким вооружением как беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Это говорит о том, что Западу с Россией лучше не связываться. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Президент четко сказал, что у нас есть „Посейдон“ и с нами лучше не связываться», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он также добавил, что руководители западных стран «много чего наговорили в последнее время». Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что в России продолжается работа над новым вооружением, о котором вскоре будет объявлено. Он упомянул о том, что в настоящее время завершаются испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Путин подчеркнул, что эти системы демонстрируют уникальные характеристики.