Шойгу: Западу лучше не связываться с Россией, имеющей в арсенале «Посейдон»

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Западные политики наговорили слишком много за последнее время, заявил Сергей Шойгу
Западные политики наговорили слишком много за последнее время, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин ясно рассказал, что Россия располагает таким вооружением как беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Это говорит о том, что Западу с Россией лучше не связываться. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Президент четко сказал, что у нас есть „Посейдон“ и с нами лучше не связываться», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он также добавил, что руководители западных стран «много чего наговорили в последнее время».

Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что в России продолжается работа над новым вооружением, о котором вскоре будет объявлено. Он упомянул о том, что в настоящее время завершаются испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Путин подчеркнул, что эти системы демонстрируют уникальные характеристики.

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Президент РФ Владимир Путин ясно рассказал, что Россия располагает таким вооружением как беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Это говорит о том, что Западу с Россией лучше не связываться. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Президент четко сказал, что у нас есть „Посейдон“ и с нами лучше не связываться», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он также добавил, что руководители западных стран «много чего наговорили в последнее время». Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что в России продолжается работа над новым вооружением, о котором вскоре будет объявлено. Он упомянул о том, что в настоящее время завершаются испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон». Путин подчеркнул, что эти системы демонстрируют уникальные характеристики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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