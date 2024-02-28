28 февраля 2024

Полиция ХМАО задержала охранника, оскорблявшего ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, полиция, задержание
Охраннику грозит уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ Фото:

В Ханты-Мансийске охранник, неоднократно оскорблявший вооруженные силы РФ, задержан полицией на двое суток до избрания меры пресечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Сотрудники МОМВД Ханты-Мансийска задержали местного жителя, который, находясь в общественном месте, оскорбительно высказался о действиях вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. На него возбуждено уголовное дело.

В декабре прошлого года охранник был оштрафован Ханты-Мансийским районным судом на 30 000 рублей по административному правонарушению за дискредитацию ВС РФ. За повторные действия на него возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до пяти лет.

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В Ханты-Мансийске охранник, неоднократно оскорблявший вооруженные силы РФ, задержан полицией на двое суток до избрания меры пресечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Сотрудники МОМВД Ханты-Мансийска задержали местного жителя, который, находясь в общественном месте, оскорбительно высказался о действиях вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. На него возбуждено уголовное дело. В декабре прошлого года охранник был оштрафован Ханты-Мансийским районным судом на 30 000 рублей по административному правонарушению за дискредитацию ВС РФ. За повторные действия на него возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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