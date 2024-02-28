Полиция ХМАО задержала охранника, оскорблявшего ВС РФ

29 февраля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Охраннику грозит уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийске охранник, неоднократно оскорблявший вооруженные силы РФ, задержан полицией на двое суток до избрания меры пресечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Сотрудники МОМВД Ханты-Мансийска задержали местного жителя, который, находясь в общественном месте, оскорбительно высказался о действиях вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. На него возбуждено уголовное дело. В декабре прошлого года охранник был оштрафован Ханты-Мансийским районным судом на 30 000 рублей по административному правонарушению за дискредитацию ВС РФ. За повторные действия на него возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до пяти лет.

В Ханты-Мансийске охранник, неоднократно оскорблявший вооруженные силы РФ, задержан полицией на двое суток до избрания меры пресечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Сотрудники МОМВД Ханты-Мансийска задержали местного жителя, который, находясь в общественном месте, оскорбительно высказался о действиях вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. На него возбуждено уголовное дело. В декабре прошлого года охранник был оштрафован Ханты-Мансийским районным судом на 30 000 рублей по административному правонарушению за дискредитацию ВС РФ. За повторные действия на него возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до пяти лет.