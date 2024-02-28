28 февраля 2024

В ХМАО на охранника рынка завели дело за дискредитацию ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового спортивного центра для Академии футбольного клуба «Урал». Екатеринбург, рация, наколки, охранник, тюремные наколки
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за дискредитацию ВС РФ Фото:

В Ханты-Мансийске на 50-летнего охранника городского рынка «Лукошко» заведено дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Он публично оскорблял участников специальной военной операции.

«Охранник Евгений разговаривал в курилке рынка „Лукошко“ в Ханты-Мансийске. Речь шла об СВО, Евгения захлестнули эмоции: он матерился через слово, а после назвал военных „дебилами“ и „пушечным мясом“. Выкрики услышали все вокруг, на место приехала полиция, Евгения задержали», — сообщает telegram-канал «Baza».

По данным источника канала, в декабре 2023 года Евгений уже привлекался по административной статье за дискредитацию ВС РФ. Тогда свою вину мужчина не признал.

URA.RU запросило официальный комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.

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В Ханты-Мансийске на 50-летнего охранника городского рынка «Лукошко» заведено дело за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Он публично оскорблял участников специальной военной операции. «Охранник Евгений разговаривал в курилке рынка „Лукошко“ в Ханты-Мансийске. Речь шла об СВО, Евгения захлестнули эмоции: он матерился через слово, а после назвал военных „дебилами“ и „пушечным мясом“. Выкрики услышали все вокруг, на место приехала полиция, Евгения задержали», — сообщает telegram-канал «Baza». По данным источника канала, в декабре 2023 года Евгений уже привлекался по административной статье за дискредитацию ВС РФ. Тогда свою вину мужчина не признал. URA.RU запросило официальный комментарий в УМВД по ХМАО. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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