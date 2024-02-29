В мэрии Перми готовы изменить схему движения городских автобусов и трамваев

Пермские власти готовы запустить новые автобусные маршруты

Власти рассматривают варианты запуска новых автобусных маршрутов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В администрации Перми готовы изменить схему движения городских автобусов и трамваев. Вопрос обсуждался 29 февраля представителями дептранспорта мэрии совместно с членами рабочей группы по развитию маршрутной сети. В частности, рассматривается возможность запуска трех новых автобусных маршрутов и изменения трамвайной маршрутной сети.

«Вместо маршрутного такси 8Т, которое планируют закрыть в конце 2024 года, дептранс хочет запустить новый автобусный маршрут. Он соединит микрорайоны Новый Крым и Железнодорожный. В микрорайоне Закамск планируют запустить автобусы от Детского дома культуры им. Кирова до Центрального рынка. Еще один потенциальный маршрут может связать микрорайон Водники с Комсомольской площадью», — пишет 59.RU.

Также чиновники не исключают возвращения на линии самых востребованных пермяками автобусов «особо большого класса вместимости». Предполагается, что один из них будет курсировать по маршруту № 15. Сейчас автобусы этого маршрута, но меньшей вместимости, ходят между пороховым заводом и ДДК имени Кирова.

В то же время, трамвайный маршрут № 12. Конечная остановка которого микрорайон «Разгуляй», планируют продлить до остановки «Пермская ярмарка». Маршруты № 3 и 6 планируется объединить. Изменения в маршрутную сеть городского общественного транспорта чиновники подготовили исходя из опроса пермяков. Всего было проанализировано более 4000 анкет, в которых пермяки представили свои замечания и предложения. В мэрии Перми акцентируют внимание на том, что «все представленные варианты подлежат обсуждению и еще не утверждены».