В мэрии Перми готовы изменить схему движения городских автобусов и трамваев

Пермские власти готовы запустить новые автобусные маршруты
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт. Пермь, общественная остановка, автобус 67
Власти рассматривают варианты запуска новых автобусных маршрутов Фото:

В администрации Перми готовы изменить схему движения городских автобусов и трамваев. Вопрос обсуждался 29 февраля представителями дептранспорта мэрии совместно с членами рабочей группы по развитию маршрутной сети. В частности, рассматривается возможность запуска трех новых автобусных маршрутов и изменения трамвайной маршрутной сети.

«Вместо маршрутного такси 8Т, которое планируют закрыть в конце 2024 года, дептранс хочет запустить новый автобусный маршрут. Он соединит микрорайоны Новый Крым и Железнодорожный. В микрорайоне Закамск планируют запустить автобусы от Детского дома культуры им. Кирова до Центрального рынка. Еще один потенциальный маршрут может связать микрорайон Водники с Комсомольской площадью», — пишет 59.RU.

Также чиновники не исключают возвращения на линии самых востребованных пермяками автобусов «особо большого класса вместимости». Предполагается, что один из них будет курсировать по маршруту № 15. Сейчас автобусы этого маршрута, но меньшей вместимости, ходят между пороховым заводом и ДДК имени Кирова.

В то же время, трамвайный маршрут № 12. Конечная остановка которого микрорайон «Разгуляй», планируют продлить до остановки «Пермская ярмарка». Маршруты № 3 и 6 планируется объединить. Изменения в маршрутную сеть городского общественного транспорта чиновники подготовили исходя из опроса пермяков. Всего было проанализировано более 4000 анкет, в которых пермяки представили свои замечания и предложения. В мэрии Перми акцентируют внимание на том, что «все представленные варианты подлежат обсуждению и еще не утверждены».

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В администрации Перми готовы изменить схему движения городских автобусов и трамваев. Вопрос обсуждался 29 февраля представителями дептранспорта мэрии совместно с членами рабочей группы по развитию маршрутной сети. В частности, рассматривается возможность запуска трех новых автобусных маршрутов и изменения трамвайной маршрутной сети. «Вместо маршрутного такси 8Т, которое планируют закрыть в конце 2024 года, дептранс хочет запустить новый автобусный маршрут. Он соединит микрорайоны Новый Крым и Железнодорожный. В микрорайоне Закамск планируют запустить автобусы от Детского дома культуры им. Кирова до Центрального рынка. Еще один потенциальный маршрут может связать микрорайон Водники с Комсомольской площадью», — пишет 59.RU. Также чиновники не исключают возвращения на линии самых востребованных пермяками автобусов «особо большого класса вместимости». Предполагается, что один из них будет курсировать по маршруту № 15. Сейчас автобусы этого маршрута, но меньшей вместимости, ходят между пороховым заводом и ДДК имени Кирова. В то же время, трамвайный маршрут № 12. Конечная остановка которого микрорайон «Разгуляй», планируют продлить до остановки «Пермская ярмарка». Маршруты № 3 и 6 планируется объединить. Изменения в маршрутную сеть городского общественного транспорта чиновники подготовили исходя из опроса пермяков. Всего было проанализировано более 4000 анкет, в которых пермяки представили свои замечания и предложения. В мэрии Перми акцентируют внимание на том, что «все представленные варианты подлежат обсуждению и еще не утверждены».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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