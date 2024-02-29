Путин рассказал, как будут готовить новую элиту России

Путин запустил школу управленцев «Время Героев» для ветеранов СВО
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, путин на экране, владимир путин
Бесплатно получить образование в ведущем вузе страны смогут настоящие герои Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент России Владимир Путин анонсировал создание новой школы для участников спецоперации РФ на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля. Участников СВО будут бесплатно обучать так, как ранее учили руководителей высшего звена: мэров и губернаторов. Президент отметил, что именно они сейчас являются подлинной элитой, которая доказала свою преданность России делом.

«Считаю важным решением, что уже с завтрашнего дня, с 1 марта, все ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее „Время Героев“», — объявил президент РФ.

Когда возникла эта идея

Замысел проекта «Время Героев» родился во время визита президента в Санкт-Петербургский государственный морской университет 26 января. «Эта идея, не буду скрывать, пришла мне в голову, когда встречался со студентами, участниками специальной военной операции в Санкт-Петербурге», — поделился со слушателями Путин, рассказав, что тогда, в первую очередь, обратился к тем студентам, которые не побоялись отправиться в зону боевых действий и не воспользовались гарантированной государством отсрочкой.

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Где будут обучать участников СВО

Глава государства объявил: кузницей новых элитных управленцев станет Президентская академия (РАНХиГС), где простые участники СВО смогут бесплатно в приоритетном порядке учиться по высшим стандартам образования. Сам статус учебного заведения для этого повысят законодательно. Филиалы РАНХиГС есть в 47 регионах России.

Кто и как будет учить ветеранов

Программа обучения, по замыслу президента, будет строиться по самым лучшим стандартам высшей школы. На их основе ранее создали «Школу губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Ранее выпускниками таких программ были мэры, главы регионов и министры, напомнил президент. Теперь такое образование доступно и для военнослужащих и ветеранов.

«Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы предприятия, и, в конечном итоге самые крупные отечественные проекты. Такие подлинные герои и патриоты в жизни, порой довольно скромные, скромные и сдержанные», — подчеркнул Путин в своем послании.

Президент анонсировал, что наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний. Обучение начнется в ближайшее время.

Когда намечен запуск и в какое время можно учиться

По словам президента, запуск программы намечен на 1 марта. Путин просил командиров и бойцов получить высшее образование, для чего — предусмотреть специальные отпуска.

«Отмечу, что участники специальной военной операции: и рядовые, и сержанты, и боевые офицеры уже сегодня составляют костяк наших вооруженных сил. Безусловно, как уже говорил, те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе», — подытожил Владимир Путин, призвав участников СВО не бояться проявить себя в новом качестве — студентов и управленцев.

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Президент России Владимир Путин анонсировал создание новой школы для участников спецоперации РФ на Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля. Участников СВО будут бесплатно обучать так, как ранее учили руководителей высшего звена: мэров и губернаторов. Президент отметил, что именно они сейчас являются подлинной элитой, которая доказала свою преданность России делом. «Считаю важным решением, что уже с завтрашнего дня, с 1 марта, все ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее „Время Героев“», — объявил президент РФ. Замысел проекта «Время Героев» родился во время визита президента в Санкт-Петербургский государственный морской университет 26 января. «Эта идея, не буду скрывать, пришла мне в голову, когда встречался со студентами, участниками специальной военной операции в Санкт-Петербурге», — поделился со слушателями Путин, рассказав, что тогда, в первую очередь, обратился к тем студентам, которые не побоялись отправиться в зону боевых действий и не воспользовались гарантированной государством отсрочкой. Глава государства объявил: кузницей новых элитных управленцев станет Президентская академия (РАНХиГС), где простые участники СВО смогут бесплатно в приоритетном порядке учиться по высшим стандартам образования. Сам статус учебного заведения для этого повысят законодательно. Филиалы РАНХиГС есть в 47 регионах России. Программа обучения, по замыслу президента, будет строиться по самым лучшим стандартам высшей школы. На их основе ранее создали «Школу губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Ранее выпускниками таких программ были мэры, главы регионов и министры, напомнил президент. Теперь такое образование доступно и для военнослужащих и ветеранов. «Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы предприятия, и, в конечном итоге самые крупные отечественные проекты. Такие подлинные герои и патриоты в жизни, порой довольно скромные, скромные и сдержанные», — подчеркнул Путин в своем послании. Президент анонсировал, что наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний. Обучение начнется в ближайшее время. По словам президента, запуск программы намечен на 1 марта. Путин просил командиров и бойцов получить высшее образование, для чего — предусмотреть специальные отпуска. «Отмечу, что участники специальной военной операции: и рядовые, и сержанты, и боевые офицеры уже сегодня составляют костяк наших вооруженных сил. Безусловно, как уже говорил, те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе», — подытожил Владимир Путин, призвав участников СВО не бояться проявить себя в новом качестве — студентов и управленцев.
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